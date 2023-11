Samsung, sta per lanciare un pieghevole dal prezzo straordinario I Distrugge la concorrenza

Come ben sapete, il 2023 è stato un anno davvero fantastico per quanto riguarda i nuovi smartphone che sono arrivati e non è finita qui.

Sì, perché oltre l’arrivo di nuovi device per questa fine di anno, il 2024 si preannuncia davvero ricchissimo. Si tratta di una situazione generalizzata, ma che vede come protagonista assoluta la multinazionale sudcoreana Samsung. Arriveranno dei pieghevoli super economici. Sì, avete capito benissimo. E’ una notizia davvero importante.

Si è iniziati con i Samsung Galaxy S23 che hanno fatto sognare tantissimo gli utenti. Come ben sapete, la scorsa estate, Samsung ha presentato e lanciato sul mercato ben due dispositivi pieghevoli. parliamo del Galaxy Z Flip 5 e del Galaxy Z Fold 5. Entrambi sono impressionanti per caratteristiche. Ma anche il loro costo non è da meno.

E, poi, sono arrivati gli iPhone 15. Ma, nel frattempo, anche Motorola ha presentato quello che è il suo device pieghevole ed i costi sono davvero contenuti rispetto a quelli imposti dalla multinazionale sudcoreana. Ma, nel 2024, questa situazione cambierà. Stando a quanto appreso da fortissime indiscrezioni sarà tutto completamente diverso.

E dal mercato degli smartphone di fascia alta, si passerà al mercato di fascia media. Sì, avete capito benissimo. Non ci sarà bisogno di un investimento ingente per avere tra le mani uno dei pieghevoli di sua produzione. In questo articolo vogliamo svelarvi cosa arriverà. Siamo sicuri che resterete a bocca aperta, così come è successo a noi!

Samsung: i suoi pieghevoli saranno molto più economici!

Innanzitutto, c’é da dire che questa rivoluzione sui prezzi, segnerà l’espansione del mercato e della vendita degli smartphone pieghevoli. Sì, perché saranno maggiormente accessibili a tutti gli utenti che sognano di tenerli stretti tra le loro mani. Ovviamente, Samsung ha preso questa decisione per essere più competitiva rispetto ai suoi antagonisti che hanno prezzi molto più bassi.

Ovviamente, c’é una condizione imprescindibile prima che si possano trovare pieghevoli più economici sul mercato. C’é bisogno, infatti, che le loro componenti e le cerniere vedano calare i loro costi. Ma per questo non ci sarà da aspettare a lungo. Si parla, infatti, che già all’inizio del prossimo anno i prezzi caleranno ed anche in maniera molto, ma molto sensibile.

Non si sa ancora, però, se arriveranno i Galaxy Z Flip o i Galaxy Z Fold o entrambi in device nella loro versione più economica. Quello che è certo, secondo alcuni, è che i loro nomi saranno seguiti dalla sigla “FE”, così come sta accadendo per i Samsung Galaxy S23. Si tratta, però, di attendere ancora un po’ di tempo, anzi pochissimo prima di vederli sul mercato.