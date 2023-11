Lavatrice, rimuovere tutto lo sporco in 7 semplici mosse I Se non lo fai bucato peggiore e costi più alti

In questo periodo di crisi, l’unico obiettivo comune di tutte le famiglie italiane è quello del risparmio, ma bisogna stare attenti ad altro.

E questo è anche il caso di un elettrodomestico largamente utilizzato all’interno di tutte le abitazioni. parliamo della lavatrice che consente di lavare il bucato in maniera molto veloce, senza dispendio di energie e, soprattutto, con un minore spreco di acqua. Purtroppo, però, come ben sapete si tratta di un elettrodomestico molto energivoro.

Per tale motivo si mettono in atto delle misure, dei trucchetti che consentono di ridurre al minimo i consumi energetici, senza, però, dover abbandonare, per forza di cose, il suo utilizzo. Molto spesso, però, non si bada ad un altro aspetto. Sì è praticamente accecati dal risparmio che si fa fatica a pensare al bucato in sé.

Si finisce, così, con l’ottenere un bucato non proprio perfetto. Anzi, potremmo dire che quest’ultimo risulti non lavato bene, non pulito. Ecco perché, abbiamo sentito il bisogno di porre alla vostra attenzione ben sette mosse in modo che possiate risparmiare, ma senza dover, per forza di cose, sacrificare il vostro bucato. Prestate molta attenzione e siamo sicuri che ci ringrazierete.

Ecco le mosse da non dimenticare: bucato perfetto e risparmio assicurato.

Vi diciamo, innanzitutto, che tutte queste mosse di cui vogliamo parlarvi che, ricordiamolo, sono ben sette, riguardano la pulizia e la manutenzione del vostro apparecchio. Senza queste, non funzionerà al meglio e, di conseguenza, non vi darà in cambio un bucato perfetto, né vi consentirà di avere un consumo minore di energia.

Ciò provocherà un aumento vertiginoso delle bollette della fornitura elettrica a causa degli alti costi della componente energetica. Vediamo, allora, secondo gli esperti del settore, cosa bisogna fare. La prima cosa che viene suggerita è quella di effettuare un lavaggio a vuoto alla temperatura più alta possibile. Inserite all’interno un detergente specifico o l’aceto bianco.

Si tratta del lavaggio di manutenzione. Terminato questo ciclo di lavaggio, bisogna togliere il cassetto del detersivo e sciacquarlo con acqua tiepida. Avvaletevi di uno spazzolino in modo da rimuovere residui di muffa e detersivi dal suo interno. Prima di rimetterlo al suo posto, pulite bene con un panno umido anche lo slot in cui lo andrete ad inserire nuovamente. Allo stesso modo, pulite anche il cestello. Fatto ciò, è l’ora di pulire tutte le guarnizioni.

Eliminate eventuali detriti. Verificate la presenza di capelli, monete, fermacapelli e rimuoveteli immediatamente. Utilizzate, infine un panno umido per pulire nuovamente l’apparecchio sia all’interno che all’esterno e avviate nuovamente un programma a caldo di lavaggio senza detergenti. Ora, la lavatrice è pronta a regalarvi un bucato perfetto ed a consumare meno energia. Ovviamente, tra un lavaggio ed un altro di bucato, ricordatevi di tenere lo sportello aperto.