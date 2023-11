Bonifici bancari, cambia tutto: lo impone la nuova legge europea I Come devi fare adesso

I cambiamenti per i risparmiatori in possesso di un conto corrente presso una delle tante banche esistenti, non finiscono davvero mai.

Questa volta, però, non si tratta di una variazione che riguarda soltanto il nostro paese, ma investe tutta l’Europa. Si, avete capito benissimo. C’è una nuova Legge che impone misure differenti e bisognerà assolutamente doversi attenere ad essa. Attenzione, però, perché non si tratta di qualcosa che molti stavano attendendo.

Se state pensando, però, che si tratta di qualcosa che vada a regolamentare le chiusure degli sportelli bancomat o delle filiali fisiche sul territorio, vi sbagliate di grosso. Questa situazione, ormai, è generalizzata ed avviata. Ci si fermerà soltanto quando scompariranno del tutto. E c’è da dire, poi, che, al momento, la questione Isybank è arrivata si nel Parlamento italiano e se ne sta discutendo, ma non è arrivata ancora in Europa.

Inoltre, non crediamo che ci arrivi. Quello di cui vogliamo parlarvi in questo articolo riguarda i bonifici bancari. Si, quegli strumenti offerti dai vari Istituti di Credito e che consentono di trasferire il denaro da un conto corrente ad un altro. Come ben sapete, potete farlo per pagare l’affitto di casa o le rate condominiali, ma anche per versare degli anticipi su acquisti dalle cifre abbastanza enormi.

La novità, dettata dalla Legge europea, però, andrà a regolamentare quelli che sono i bonifici istantanei, ovvero quelli che arrivano praticamente subito al destinatario. Cambierà tutto e bisognerà capire come comportarsi. Ecco perché vi spiegheremo cosa fare e come comportarvi. Prestate attenzione!

Rivoluzione bonifici: il cambiamento su quelli istantanei sarà epocale.

Innanzitutto, non possiamo negare che si tratta di uno strumento validissimo che consente di girare somme di denaro dal proprio conto a quello del ricevente in maniera totalmente veloce. Ecco perché il loro nome. In Italia questa pratica è, ormai, di largo, anzi larghissimo utilizzo. In realtà, però, non sono solo i cittadini italiani a servirsi di questa opzione.

Anche tutti i cittadini europei lo fanno. Ma si tratta di una pratica possibile solo a livello nazionale. Non si può trasferire denaro in questo modo tra conti correnti di paesi diversi. Ed ecco il vero cambiamento. D’ora in poi si potrà inviare denaro tramite bonifico istantaneo in tutta Europa. A stabilirlo la Commissione Europea.

In questo modo tutti, dai cittadini che vivono nell’Unione alle imprese che hanno la sede ed operano in Europa, potranno avvalersi di questo strumento, dividendo le spese di gestione. Un enorme passo in avanti che garantirà l’accessibilità e la sicurezza di queste transazioni anche all’interno dei paesi dell’Unione Europea.