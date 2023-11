Stop al contante: non puoi più usare la carta per prelevare I È davvero finita

L’era del contante sta per finire, non potrai più prelevare con la tua carta. Ormai è veramente finita un’intera epoca.

Per tutti i nostri cari nostalgici che proprio non si vogliono rassegnare all’utilizzo della carta di credito o di debito per pagare, sappiate che ormai è arrivato il momento di abituarvi a quello che sarà veramente un cambiamento epocale. Se ne parla da diversi anni della completa digitalizzazione dei pagamenti, eppure non sono pochi coloro che non si rassegnavano ancora a tutto questo.

Ma sembra proprio che sia arrivato il momento di cambiare prospettiva e trarre quanti più vantaggi possibili dal mancato utilizzo del contante. In fondo il Covid ci ha insegnato ad utilizzare la carta. Proprio durante la pandemia sono aumentati gli acquisti presso gli e-commerce alla ricerca di quelli che sono i rivenditori più affidabili. Un’abitudine che non è andata persa e che anzi si è nel tempo rafforzata.

Le Tv e i social, oltre ai giornali, in quei due lunghissimi anni che non sembravano mai finire ci hanno detto che era meglio utilizzare la carta, meglio ancora se con il contactless, per limitare il contatto, per evitare il contagio. Come si dice? Di necessità virtù? Allora è proprio il momento di rassegnarsi al fatto che questo non era un cambiamento momentaneo, ma che è destinato a perpetuarsi nel tempo.

Ce ne stiamo accorgendo solo ora, ma i pagamenti in contante, stanno per arrivare al capolinea.

I provvedimenti a favore dei pagamenti digitali

I primi a storcere il naso per questo netto cambiamento sono stati i negozianti. Perché? Perchè far pagare il conto con la carta per loro, vuol dire dover pagare una commissione da sottrarre al loro guadagno. Non erano in pochi a non accettare i pagamenti elettronici, fino a quando non è stato loro imposto di permettere il pagamento tramite POS anche per piccoli importi.

Tale obbligo ha richiesto un ulteriore intervento da parte delle banche. Quindi è stato deciso che non ci sarebbero più state commissioni per i pagamenti di importo inferiore ai 30 euro, o almeno sarebbero state nettamente abbassate. Solo con questa sorta di cooperazione le banche hanno compreso che il momento del cambiamento era arrivato, anche se non sono pochi coloro che di abbandonare i contanti proprio non ne vogliono sapere.

In crescita il numero degli ATM in chiusura

La prova schiacciate che i contanti hanno le ore contate è la continua chiusa di un gran numero di sportelli ATM. Chiusure che mettono spesso in difficoltà il cittadino che nella sua città potrebbe addirittura non avere modo di procedere con il prelievo in contanti. Contestualmente a chiudere sono anche molte filiali, soprattutto di piccole dimensioni, accorpate ad alte filiali più grandi.

Un processo globale che interessa non solo l’Italia, ma anche altri stati europei, il primo tra tutto il Regno Unito. In Italia si sta però pensando di permettere piccoli ritiri in contanti presso tabaccherie e centri commerciali, grazie a servizi a pagamento.