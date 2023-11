Nuove specie, scoperto misterioso mammifero: depone le uova I Scienziati non credono ai loro occhi

E’ stato appena scoperto, tramite alcune riprese, la testimonianza di un animale che si riteneva estinto.

Una piacevole scoperta che, nel mezzo dell’estinzioni di massa caratterizzanti i nostri decenni, sorprende piacevolmente. Ed è un animale davvero peculiare, scopriamo insieme il perchè.

La spedizione che ha compiuto il viaggio era diretta in Indonesia ed era composta da ricercatori dell’Università di Oxford. Qui, nel folto della giungla, hanno scoperto una rara specie di istrice ritenuta scomparsa in quelle aree.

Il video, rapidamente divenuto virale, mostra la creatura dalle forme bizzarre che si aggira nel sottobosco alla ricerca della preda. Il corpo è ricoperto di irti paletti, un lungo naso e piedi piatti che gli conferiscono un aspetto peculiare, comico se vogliamo. Fino ad oggi questa variante dell’istrice, denominata Zaglossus attenboroughi, era ritenuta un animale da museo, ammirabile solo se impagliato.

Il biologo dell’università di Oxford Dr James Kempton, ha raccontato alla BBC News che il momento della scoperta è stato “euforico, l’intero team era assolutamente euforico” ha raccontato.

Tutte le caratteristiche – curiosissime – degli istrici

Soggiungendo che “non sto scherzando che eravamo arrivati all’ultima card SD quando abbiamo fatto la ripresa, con l’ultima macchina fotografica che ci rimaneva, nell’ultimo giorno della spedizione“. Lo stesso scienziato al quale l’animale venne intitolato ha risposto di essere “assolutamente deliziato” dalla scoperta.

La scoperta specificatamente p avvenuta durante una spedizione durata un mese sulle montagne dei Ciclopi – un habitat della giungla pluviale duemila metri sopra il livello del mare. Definiti ‘fossili viventi‘ vagavano sulla Terra come dinosauri e sono ritenuti gli unici mammiferi che depongono uova. La spedizione ha anche rinvenuto insetti e rane di diverse specie rare e/o poco conosciute. L’esemplare maggiormente famoso veniva tenuto, impagliato ma perfettamente costruito, ospitato nel Museo di Storia Naturale dell’olanda.

Noto anche come Echidna in inglese, l’istrice è principalmente diffuso in Australia e Tasmania con un corpo grosso e tozzo, lungo circa 40 cm, e rivestito sul ventre di pelo ruvido e grossi aculei. Possiede inoltre un lungo muso tubolare, è glabro e ha una lunghissima lingua, tale da catturare le formiche e le termiti dei quali è molto ghiotto. L’uovo viene conservato in un marsupio utilizzato anche come tasca dove tenere il piccolo di Echidna, similmente a quanto avviene coi canguri australiani. Insomma, una creatura davvero particolare e caratteristica.