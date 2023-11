Caro bollette, questa è tariffa più conveniente: nei prossimi mesi ti salverà il portafogli

Questa è la tariffa che dovresti scegliere per contrastare il netto caro bolletta. Se farai questa scelta nei prossimi mesi ti salverai dai rialzi previsti.

Il caro bolletta è diventato un problema enorme per tutte le famiglie. Se in estate ci si riesce a salvare da questa tendenza all’aumento grazie alla netta diminuzione nell’utilizzo sia dell’energia elettrica che del gas, in inverno trovare una soluzione non è affatto semplice.

Nei mesi più freddi dell’anno si utilizza una quantità maggiore di gas per i riscaldamenti, ma si utilizza maggiormente anche la luce e si cucina di più, insomma, un consumo che va nettamente in crescita, ma in fondo è anche fisiologico. Premettendo che valgono le solite piccole accortezze quotidiane grazie alle quali possiamo avere un piccoli risparmio, l’unico modo che sfruttabile per avere dei buoni risultati è quello di scegliere la tariffa che meglio si adatta alle proprie esigenze.

Quindi continuando ad utilizzare i programmi ECO e quando possibile evitare di accendere la luce, cosa ci propone il mercato?

2 sono le tariffe tra cui si può scegliere. Da una parte la tariffa a prezzo bloccato che ti permette di sapere sempre, ogni mese, precisamente quello che spenderà, dall’altra le tariffe a prezzo indicizzato. Ma tra le due qual è la più conveniente?

Tariffe a prezzo bloccato VS tariffe a prezzo indicizzato

La scelta tra le due è indispensabile proprio adesso che vi sarà il completo passaggio al mercato libero. Scegliere le tariffe a prezzo bloccato vuol dire avere un costo costante sia dell’energia elettrica che del gas per un certo lasso di tempo. Attualmente le migliori tariffe di questo genere si assestano per la luce a un costo pari a 0,17 € kWh, per il gas invece 0,66 €/Smc.

Diverse sono le tariffe a prezzo indicizzato seguono invece l’andamento del prezzo all’ingrosso, quindi nell’arco dell’anno subiscono delle oscillazioni. Attualmente siamo per la luce a 0,15 € kWh, invece per il gas 0,46 €/Smc.

Qual è la scelta migliore?

Stando quindi alle attuali tariffe se si pensa a un costo, almeno per le tariffe indicizzate, che sia grossomodo costante nel tempo, questa tipologia di tariffa sembrerebbe essere quella più conveniente perchè in grado di garantire, a conti fatti, un risparmio pari a 300 euro all’anno. Ma non bisogna lasciarsi ingannare.

Considerando gli imminenti rincari previsti, come spesso succede, sembra proprio che alla fine dei conti, la tariffa più conveniente sia quella a prezzi bloccato, che potrà comunque essere rinegoziata alla fine del periodo di blocco. Insomma la scelta giusta sta nello scegliere di sapere già a priori quello che aspettarsi.