Bancomat bloccato, chiama i carabinieri: non è un gusto, i ladri ti stanno svuotando il conto

Di truffe dinanzi ed all’interno dei vari sportelli bancomat presenti sul territorio nazionale ne abbiamo parlato davvero in abbondanza.

Ma quello di cui vogliamo parlarvi in questo articolo ha davvero dell’incredibile. Sì, conosciamo tutti la truffa del lama o quella del giornale. Abbiamo focalizzato l’attenzione, poi, soprattutto su quella che è la truffa del finto dipendente di banca che, ormai, dovrebbe essere ampiamente conosciuta. Lo abbiamo fatto per mettervi in guardia.

Soprattutto ora che di ATM ce ne sono di meno a causa delle chiusure e, molto spesso, ci si ritrova in zone poche conosciute per effettuare i prelievi di contante. La truffa del finto dipendente è davvero molto semplice. Il malvivente si finge un dipendente o, a volte, finanche il direttore della filiale. Accampa una scusa su problemi riguardanti le banconote appena prelevate.

Se le fa consegnare e, poi, le scambia con soldi falsi. Quando la vittima si accorge del raggiro, però, è troppo tardi ed il criminale è già ben lontano e sta utilizzando il denaro per i suoi affari. Nell’ultimo periodo, però, c’é una pratica che sta diventando di largo utilizzo nel nostro paese. E riguarda gli sportelli bancomat in sé.

Sono tantissimi gli utenti che stanno cadendo in questa trappola ed i loro conti si sono letteralmente svuotati. Proprio per questo motivo vogliamo darvi ampia informazione in modo da mettervi in guardia. Il nostro consiglio è quello di chiamare i Carabinieri nel momento in cui vi trovate di fronte ad un problema del genere.

Se il Bancomat si blocca è una truffa non un malfunzionamento: allertate le Forze dell’Ordine.

Ebbene sì, appena riscontrate il problema, è la prima cosa che dovrete fare! Ma vediamo nel dettaglio cosa accade all’interno di questi luoghi tanto cari a tantissimi italiani. In pratica, gli utenti che hanno necessità di avere liquidità, si recano presso un ATM ed iniziano quelle che sono le normali, abituali operazioni di prelievo.

Inseriscono la carta, immettono il Pin, scelgono la somma da prelevare. Ma, al termine, il bancomat non eroga le banconote. E tutto ciò capita senza che sia segnalata alcuna problematica relativa allo sportello bancomat. Pensate che il servizio di Home Banking da per incassati dagli utenti i soldi prelevati. Purtroppo per loro non era un disservizio.

Sì, perché i malviventi avevano inserito un dispositivo che bloccava le banconote. Quando vi capita un inconveniente del genere, non allontanatevi mai dallo sportello. I criminali sono sempre in agguato per ritirare quei soldi. Dovete subito contattare la filiale e far intervenire i dipendenti. Contestualmente, denunciate tutto alle Forze dell’Ordine.