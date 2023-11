Intesa Sanpaolo, aiuti a chi lavora: è la tua occasione I Una mossa per il futuro

Ci sono buone, anzi buonissime notizie, finalmente, per i tantissimi cittadini italiani che lavorano ed hanno tanti obiettivi per il futuro.

Ebbene sì, ecco che iniziano arrivare le notizie, quelle belle, quelle che fanno sorridere. Ormai, siamo abituati, da troppo tempo a fare i conti con quella che è la crisi economica e sociale che si sta vivendo nell’ultimo periodo. E, poi anche con le chiusure di sportelli bancomat e filiali fisiche che stanno creando davvero tantissimi disagi.

Per quanto riguarda, poi, le chiusure indiscriminate, proprio Intesa Sanpaolo ne metterà in atto altre 1500, complice anche l’avvento della nuova banca completamente digitale del gruppo, Isybank che, tra l’altro, è al centro di polemiche proprio in questi ultimissimi giorni. Ma è totalmente un altro discorso questo e ne già dato ampia informazione a riguardo.

Tornando al discorso della crisi, iniziata con la pandemia di Covid, ecco che iniziano, dopo ben oltre tre lunghissimi anni, a vedersi alcuni spiragli di luce. Ed Intesa Sanpaolo è l’Istituto bancario protagonista di alcune misure davvero molto importanti e significative. Abbiamo parlato di Intesa Sanpaolo per il Sociale, un ramo d’azienda che avrà sede a Brescia.

Questo ha come obiettivo l’immissione di aiuti a famiglie ed imprese entro il 2027. Si tratta di un investimento enorme da parte del primo gruppo bancario italiano. E, poi, c’é quello di cui vogliamo parlarvi in questo articolo e che farà sicuramente piacere a tutti coloro i quali credono in un futuro migliore, più prospero. Vediamolo insieme.

Intesa Sanpaolo e Adepp insieme per il futuro.

Intesa Sanpaolo la conoscono tutti, ma Adepp? Cosa è? Beh, è l’Associazione Degli Enti Previdenziali Privati. Sono ben 18 le casse previdenziali private che ne fanno parte in rappresentanza di un milione e 600 mila professionisti. Ed Intesa Sanpaolo ed Adepp hanno siglato un accordo storico che mette a disposizione dei liberi professionisti la possibilità di investire.

Innanzitutto, il piano prevede che queste risorse vengano utilizzate per la digitalizzazione, per la formazione del personale e, anche, per l’ampliamento delle attività di questi professionisti e dei loro studi. Si tratta, in realtà, di credito agevolato e l’accordo si pone l’obiettivo di offrire servizi e prodotti di finanziamento dedicati.

I servizi bancari messi a disposizione andranno a facilitare quella che è la gestione contabile e, poi, ci sono tantissime proposte relative alla sicurezza ed alla salvaguardia di quello che è il patrimonio dello studio professionale. Secondo quanto riportato da Intesa Sanpaolo sul suo sito in merito a questa questione, ciò dimostra, ancora una volta, la vicinanza del gruppo a tutti i cittadini, nessuno escluso.