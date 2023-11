Banche 400€ in più a tutti: tantissimi italiani in festa I L’hanno fatto davvero

Moltissimi sono gli italiani in festa per questa notizia. 400 euro in più per tutti, nessuno ci credeva ma lo hanno fatto veramente.

Sembra che questo 2023 che tra poco più di un mese e mezzo ci lascerà per fare spazio al 2024, ci riservi un colpo di coda finale. Ebbene, sul finire di questo anno che per le tasche degli italiani p stato quasi catastrofico, ci sarà una piacevole sorpresa. Pensate se chiudeste questo anno con 400 euro in più nel portafoglio, non sarebbe un sogno?

In un clima in cui far quadrare il bilancio familiare è diventato sempre più complicato, riuscire ad ottenere un piccolo introito extra non può che essere estremamente piacevole. Le ultime notizie che ci arrivano, annunciano proprio questo, 400 euro in più per tutti. Un risultato che è stato possibile ottenere grazie a una contrattazione che nonostante abbia richiesto un notevole impegno, ha portato a un ottimo punto.

A scendere in pista questa volta sono state le banche, quindi non si tratta di un bonus statele e non vi è bisogno di alcuna domanda per l’ottenimento dell’importo extra. Questo verrà aggiunto direttamente in busta paga. Un piccolo premio per un grande impegno.

Ma cerchiamo di capire in maniera specifica di cosa si tratta e il perchè di questo extra.

Frutto delle contrattazioni tra bancari

L’ottenimento di questi 400 euro in più sono dovuti a una contrattazione avvenuta per via degli ottimi risultati che le banche hanno ottenuto in termini di ricava, grazie al vertiginoso aumento dei tassi di interesse, altra problematica che ha messo a dura prova le famiglie italiane. I 400 euro potrebbero essere dati ai dipendenti già a partire da questo ultimo trimestre del 2023.

Attualmente le contrattazioni sono ancora in corso, anche se sembra che presto si arriverà a un accordo. Come spesso succede, quando si parla di aumenti, mettere d’accordo tutti coloro che hanno interessi in merito non è certo semplice, ma potrebbe esserci la svolta a breve.

400 euro in più non proprio per tutti

Al momento l’accordo è stato concluso solo per quello che riguarda i bancari. Un accordo che è stato voluto soprattutto da Intesa Sanpaolo. Questi 400 euro in più in busta paga farebbero parte di un accordo molto più grande in cui si prevede che anche l’orario di lavoro subisca una riduzione di circa mezz’ora per i bancari, che attualmente lavorano 37 ore e mezza. Una concessione che prevede anche l’accettazione di alcune clausole per i bancari.

Questi infatti sarebbero disponibili a una maggiore flessibilità. Innanzitutto i livelli da uno a 4 potrebbero diventare intercambiabili nelle loro mansioni, inoltre si potrebbe ampliare il raggio chilometrico per quello che riguarda i trasferimenti, permettendo una migliore riorganizzazione delle filiali. E gli altri dipendenti? Al momento non si hanno notizie in merito, ma si auspica che ci sia un margine di trattativa anche per loro.