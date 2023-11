Intesa Sanpaolo, non ti fanno usare più il Bancomat I La banca annuncia rivoluzione nei prelievi

Rivoluzione Intesa Sanpaolo, non ti fanno più usare la carta. La banca ha annunciato un cambiamento veramente significativo, ecco cosa cambia in maniera radicale.

Intesa Sanpaolo si sta prendendo buona parte della scena per quello che riguarda il comparto bancario italiano. In un momento di continui cambiamenti, il gruppo bancario fa sentire il suo peso e si assume anche una serie di rischi con quelli che sono i suoi correntisti. In particolare per quello che riguarda lo sviluppo tecnologico Intesa Sanpaolo sembra essere in grado di cavalcare l’onda del cambiamento.

Da alcuni anni a questa parte quello a cui stiamo assistendo è la completa digitalizzazione dei rapporti bancari. Questo vuol dire che buona parte delle operazioni che precedentemente costringevano ad andare in banca, adesso possono essere fatte comodamente a casa.

Come se questo non bastasse anche le modalità di pagamento sono cambiate radicalmente. Lasciati da parte sempre più i contanti, sostituiti con forme di pagamento elettroniche che sembrano essere molto più pratiche, ma anche e soprattutto semplici da controllare anche da parte degli organi proposti a tale lavoro.

Le banche in tutto questo cosa possono fare? Seguire la tendenza generale ed adeguarsi a tutto questo, anche se tutto ció richiede dai correntisti un impegno extra nel riuscire ad accattare i cambiamenti.

Stretta sui ritiri in contanti

Sembra che nei prossimi anni ci dovremmo abituare a una netta diminuzione dell’utilizzo dei contanti, un processo di dematerializzazione dei pagamenti sempre più massiva. Una tendenza che già si è consolidata negli anni passati e che continuerà a progredire.

A riprova di tutto questo, la continua chiusura di filiali e di sportelli ATM, fanno presagire che ben presto i contanti potranno andare in pensione. Sarà pronta l’Italia a questo netto cambiamento? Intanto Intesa Sanpaolo cambia la modalità per i prelievi.

Un nuovo modo di utilizzare il proprio conto

Intesa Sanpaolo ha fatto un nuovo passo in avanti per quello che riguarda la dematerializzazione dei rapporti bancari. Da adesso in poi, per i ritiri in contanti non ci sarà più bisogno della carta, evitando così furti del pin, ovvero clonazioni della carta.

per prelevare sarà sufficiente ultimare il proprio smartphone per scannerizzare il QR-code presso gli ATM e quindi scegliere l’importo da prelevare. Semplice e utilizzabile anche nel caso in cui non si abbia la carta con se.