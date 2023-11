Forno a microonde, è una colonia di batteri: il trucco per disinfettarlo senza saponi e prodotti

Da quando gli italiani, negli anni ’80 del secolo scorso, erano diffidenti verso questo elettrodomestico ne è passata di acqua sotto i ponti.

Già a partire dagli anni 2000, infatti, il forno a microonde si è rivelato uno degli elettrodomestici maggiormente utilizzati. All’inizio, però, si tendeva soltanto a scongelare i cibi al suo interno o a riscaldare le pietanze già pronte. Col passare del tempo, poi, si è capito che era in grado anche di restituire dei piatti squisiti.

Ed ecco, allora, che, ad oggi, risulta essere di fondamentale importanza nelle abitazioni delle famiglie italiane. Ciò è avvenuto anche perché cucinare con il suo aiuto è molto, ma molto più veloce rispetto a farlo all’interno dei forni elettrici tradizionali. Oggi si va sempre di fretta e bisogna ottimizzare i tempi. Poi, c’é da dire anche altro.

Sì, perché, utilizzando il forno a microonde, si consuma anche meno energia. E di questi tempi si tratta di qualcosa di davvero fondamentale. Come ben sapete le bollette hanno raggiunto nuovamente prezzi esorbitanti e si attendono nuovi ed ulteriori rincari a causa del conflitto in Medio Oriente che sta causando la morte di tantissime vittime innocenti.

Tornando al nostro forno a microonde, però, c’è da dire che, nonostante venga utilizzato molto, nasconde ancora dei segreti. E questa volta vogliamo parlare dei batteri che si annidano al suo interno e che possono nuocere alla salute di tutti quelli che lo utilizzano. Vogliamo svelarvi un trucco davvero importantissimo per debellare tale problema.

Microonde e batteri: ecco il trucco che li sconfigge definitivamente!

Come ben sapete, tutti gli elettrodomestici, dopo essere stati utilizzati, hanno bisogno di manutenzione e pulizie. Ed è anche questo il caso del forno a microonde. Si possono annidare batteri al loro interno e non è certo un bene. Molti utenti, poi, lo puliscono con detergenti aggressivi che possono risultare anche molto pericolosi per la salute umana. Si otterrebbe l’effetto contrario, in pratica.

Anziché pulirlo ed igienizzarlo, si finirebbe col lasciare traccia di questi detergenti nel forno e le conseguenze si potrebbero rivelare nefaste. Ecco perché vogliamo darvi dei consigli, svelarvi dei trucchetti, in modo che possiate pulirlo nel migliore dei modi. innanzitutto, vi consigliamo una pulizia accurata almeno una volta a settimana. Ma, a volte, è necessario pulirlo dopo averlo utilizzato.

Di solito, l’azienda produttrice, consiglia dei prodotti per la pulizia. Ma costano molto e, quindi, ecco il trucchetto che vogliamo svelarvi e che vi tornerà davvero molto, ma molto utile. Si tratta di utilizzare solo prodotti naturali. In primis, per lo sporco ostinato bisogna mettere acqua e due cucchiai di bicarbonato in una ciotola che va messa nel forno. Fatto ciò bisogna azionarlo alla massima potenza per 5 minuti. infine, basta passare una spugna ed il gioco è fatto. Ma non è finita qui. Abbiamo parlato anche di altro!

E per i germi ed i batteri?

Beh, è molto semplice ed anche in questo caso occorrono degli ingredienti naturali facilmente reperibili nelle abitazioni di tutte le famiglie italiane. Partiamo dal limone, il cui succo deve essere messo in una ciotola con acqua. Questa deve essere posizionata nel microonde, da attivare alla massima potenza per soli 2 minuti.

Al termine, basterà passare un panno umido ed il forno sarà disinfettato ed anche pulito. Infine, ecco l'aceto. Si, avete capito benissimo. Ovviamente, anche in questo caso bisogna diluirlo con acqua. Fatto ciò basta utilizzare una spugna imbevuta con la soluzione e pulire il vostro forno a microonde. Siamo sicuri che, con questi rimedi, avrete sempre un forno super pulito e senza germi e batteri!