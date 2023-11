Smartphone, la sconvolgente lista dei più radioattivi I Psicosi collettiva: c’è anche il tuo

Da quando in Francia è stato messo al bando l’iPhone 12, lo scorso mese, ormai, si è creata una psicosi collettiva sulle radiazioni.

In realtà, non stiamo assolutamente dicendo che non sono nocivi. Anzi, come dimostrato da alcune ricerche, l’utilizzo smodato di uno smartphone può portare ad avere disturbi più o meno gravi. Pensiamo a quanti sostengono che ci sia una correlazione tra uso degli smartphone ed insorgenza dei tumori al cervello.

E, poi, come non ricordare quanti vanno a sostenere la teoria di altri problemi legati a questi device piccolissimi, ma potentissimi. Da alcuni studi recenti, infatti, è emerso che il loro utilizzo ha conseguenze sul cervello umano. Una di queste è il calo drastico dell’attenzione e si può arrivare, finanche, alla depressione.

Si trascorrono ore ed ore dinanzi ai loro schermi pur di trovare il più bel contenuto mai visto all’interno di una delle piattaforme social esistenti. Ampio spazio si da, poi, anche alle piattaforme di messaggistica istantanea. In pratica, si ha bisogno di comunicare con il mondo intero in maniera costante durante le giornate.

Ma, poi, si finisce col rimanere muti e non parlare con le persone che sono sedute accanto a distanza di pochi centimetri. Ora, poi, è arrivata una notizia davvero sconvolgente che ha fatto scattare il panico tra gli utenti che ne sono venuti già a conoscenza. In pratica, è venuta fuori una lista degli smartphone più radioattivi presenti sul mercato. Ve li sveleremo in modo che possiate capire se c’é anche quello in vostro possesso.

Ecco gli smartphone maggiormente radioattivi: meglio controllare!

Ormai è risaputo che questi device emettono radiazioni e non bisognerebbe più tornare su questo argomento. Ciò che, però, fino ad ora non si conosceva è il livello di radiazioni emesse da ciascun device. o meglio, possiamo dire che nessuno se ne interessava. Ora, però, qualcosa è cambiato e c’é una vera e propria psicosi collettiva in merito.

Tutti voglio scoprire quali sono questi dispositivi per capire se tra questi c’é anche quello in loro possesso. Gli studi scientifici si sono basati su quella che è la normativa europea riguardante il SAR, ovvero la velocità in cui sono assorbite le radiazioni dal corpo degli esseri umani. Ne è venuto fuori che sono ben cinque quelli che superano i limiti imposti dall’UE.

In cima alla lista c’é il Motorola Edge. E questo è seguito a ruota dal OnePlus 6T, dal Sony Xperia XA2 Plus, dal Google Pixel 3XL e dal Google Pixel 4a e dall’Oppo Reno 5 5G. Questi ultimi due sono a pari merito in questa speciale classifica. Tutti questi device superano i limiti imposti di 2 watt/kg. Agli uomini viene raccomandato di non tenere i device nelle tasche dei pantaloni, mentre le donne dovrebbero tenerli nelle borse.