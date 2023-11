Intesa Sanpaolo, Bancomat spariscono da questa data I Ti resta poco tempo poi addio prelievi

La situazione è generalizzata e già tragica per tutti quegli utenti che non riescono ancora a sposare la transizione tecnologica in atto.

Sono numerosissimi i presidi territoriali bancari già chiusi e dismessi. E parliamo di filiali fisiche e sportelli bancomat su tutto il territorio nazionale. Come abbiamo accennato già in apertura, si tratta di una situazione generalizzata che interessa tutti gli Istituti Bancari, nessuno escluso. Ed è anche il caso di Intesa Sanpaolo.

Il primo gruppo bancario italiano, però, si renderà protagonista di qualcosa di diverso. Dovete sapere, infatti, che entro pochissimo tempo scompariranno altri sportelli bancomat e nessuno potrà farci nulla. Nessuno riuscirà più a prelevare. Ma andiamo per gradi. Ormai, si è superata la quota di 5 mila località senza filiali fisiche ed ATM.

I cittadini che vivono in questi comuni sono, ormai, costretti a raggiungere località vicine per poter prelevare il proprio denaro contante. E dovete sapere che non sono pochi gli utenti che vivono questo disagio. Parliamo, infatti, di oltre 5 milioni di persone. E’ un numero davvero enorme, non credete? Ma, purtroppo, non è finita affatto qui.

Sì, avete capito benissimo. Purtroppo arrivano bruttissime notizie e saranno proprio i risparmiatori che hanno acceso il proprio conto con Intesa Sanpaolo a pagare le spese maggiori. Gli sportelli ATM scompariranno ancora. E saranno tantissimi quelli a cui bisognerà dire addio. Scopriamo le motivazioni di questa ulteriore decimazione.

Manca poco tempo prima della sparizione degli ATM di Intesa Sanpaolo.

I cittadini, ormai, sono sull’orlo della disperazione. Non ce la fanno più. Anche perché, una volta raggiunta la località in cui insistono ancora ATM, si ritrovano spesso a pagare commissioni altissime per il prelievo di denaro. E ciò avviene nel momento in cui ci si ritrova dinanzi ad uno sportello che non rientra nel circuito della propria banca di appartenenza. Ma perché Intesa Sanpaolo chiuderà altri sportelli Bancomat?

Prima di capire le motivazioni di questa decisione drastica, vogliamo darvi i numeri, in modo che possiate capirne la portata. Dovete sapere che chiuderanno altri 1500 sportelli bancomat. In pratica, sarà una vera e propria mattanza. E la motivazione è sempre la stessa. Ovvero, la transizione al digitale, l’abbandono del contante e, ovviamente, il contenimento dei costi di gestione.

E ciò che darà il la alle nuove chiusure sarà il passaggio forzoso di ben 4 milioni di utenti alla nuova banca esclusivamente digitale del gruppo Intesa: Isybank. Il piano dell’Istituto Bancario, ovviamente, sarà completo nel momento in cui sarà completa l’operazione di chiusura di tutti questi ATM. Il piano aziendale si prevede finisca nel 2025.