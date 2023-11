Conti correnti a tasso zero: il segreto degli esperti di finanza per guadagnare soldi lo stesso

Se hai un conto corrente a tasso zero, ti sveliamo il segreto per riuscire comunque ad avere un buon guadagno, ci puoi riuscire comunque.

Avere rapporti che siano remunerativo con la banca non è certo semplice. Esattamente come la popolazione mondiale, anche le banche in questi ultimi mesi hanno dovuto fare i conti con un momento molto difficile da affrontare. Per i correntisti, ovviamente, comprendere questo non è affatto semplice.

L’inflazione si fa sentire su ogni settore, compreso quello bancario. Si tratta di una situazione che ovviamente, noi denunciamo in Italia, ma che interessa tutto il mondo e le banche centrali si sono trovate a dover affrontare situazioni anche piuttosto complesse. Queste sono dovute intervenire sulle politiche dei tassi bassi, che non sembravano affatto essere fruttuose.

Se nel 2008 il tasso base sui depositi per la Banca Centrale Europea era del 3,25% nel 2012 è arrivato allo zero, per poi scendere in negativo l’anno successivo. Nel 2022 invece la situazione è cambiata radicalmente è vi è stata un’impennata del tasso dei depositi arrivato al 3,25%, con gli Stati Uniti che sono arrivati al 5%. Un vero e proprio stravolgimento che ha avuto un impatto notevole a livello globale.

In tale prospettiva la remunerazione del conto corrente è rimasta spesso attorno allo zero e questo non piace ai risparmiatori che sono andati a far defluire la liquidità dal loro conto.

Costi del conto corrente e malcontento generale

Ovviamente da parte dei risparmiatori e dei cittadini in generale, quello che è maturato è un netto malcontento che è difficile da risanare. In buona parte, occorre specificare che vi è l’applicazione di un punto di vista completamente sbagliato. I conti correnti non sono pensati per un guadagno, ma bensì, per la gestione del proprio denaro.

Nonostante questo, forse le precedenti abitudini hanno fatto in modo che si cerchi il guadagno in ogni occasione. Al malcontento basato su tali prospettive, si aggiunge quello per il netto aumento dei costi di gestione dei conti bancari, inevitabile, considerando le perdite che le banche hanno dovuto sopportare e risanare negli ultimi anni. In ogni caso, potrebbe esserci un modo per guadagnare anche dai conti a tasso zero.

Le soluzioni più gettonate del momento

Per riuscire ad avere un guadagno anche da un conto corrente a tasso zero, i cittadini hanno deciso di intraprendere la strada di alcune forme di investimento come i BTP. Su tale argomento la popolazione continua ad essere divisa tra chi crede che siano effettivamente in grado di offrire un guadagno e chi invece, crede fermamente che sia rischioso. Altri invece si affidano agli EFT monetari equivalente delmoney market funds, in buona sostanza si tratta di investimenti semplice, su monete virtuali che con un minimo rischio permettono un grande guadagno.

Infine c’è chi si fa lusingare dal gran numero di banche che, negli ultimi mesi hanno innalzato i rendimenti dei conti deposito. Quindi in questi casi si vincola una piccola somma di denaro per ottenere il più alto rendimento annuo.