Batteria, hai decine di app sanguisuga che non usi e ti succhiano la carica I Disattivale adesso

Non te ne sei mai reso conto ma hai decine di app che ti succhiano la batteria del tuo smartphone che finisce per avere una durata di gran lunga minore. Scopriamo quali sono.

Succede spesso che il power-bank diventi il nostro migliore amico nei lunghi giorni fuori casa in cui la carica del nostro cellulare, proprio non ce la fa a resistere. Per quanto utilizziamo il nostro smartphone quotidianamente avremmo bisogno di una batteria che sia illimitata, che sia in grado di assecondare l’utilizzo massivo che facciamo del nostro Device.

Apriamo gli occhi al mattino e nell’80% dei casi, la prima cosa che facciamo e prendere in mano il nostro smartphone, controllare se abbiamo messaggi, email, cosa è successo nel mondo social mentre noi dormivamo beatamente. Un processo questo che poi continua durante tutta la giornata e che ovviamente, porta lo smartphone a scaricarsi a rimanere completamente a secco con la batteria.

Insomma, tutti, ma proprio tutti vorremmo che il nostro dispositivo funzionasse in maniera quasi perpetua, ma sicuramente non è possibile. Ciò che invece è possibile ed auspicabile è utilizzare lo smartphone nella maniera corretta, quella migliore per salvaguardarne la batteria.

Ad esempio, lo sapevi che ci sono alcune app che succhiano energia al tuo cellulare e che quindi lo rendono meno efficiente? Dovresti disinstallarle proprio subito, ecco quali sono.

Come evitare che il nostro smartphone si scarichi velocemente

Prima di scoprire quali sono le app sanguisuga per il tuo smartphone, ti vorremmo dare alcuni consigli sul suo utilizzo che siamo certi ti saranno estremamente utili per riuscire a risparmiare buona parte della tua batteria quotidiana. Ad esempio prova a disattivare tutte quelle app che continuano a funzionare anche in background, inoltre, disattiva il 5G nel caso in cui il tuo smartphone ne sia dotato, ma nella tua città ancora non c’è.

Evita la luminosità automatica, meglio impostare lo schermo sempre su una luminosità media. Ricorda infine che alcuni dispositivi hanno a disposizione la funzione risparmio energetico, ma rischi che le prestazioni non siano quelle attese dal dispositivo.

Le app a cui prestare attenzione

Abbiamo già visto che è importante evitare che le app funzionino in background perchè questo ti fa consumare tantissima batteria. Altrettanto importante è prestare attenzione alle app che assorbono molta carica. Ad esempio i social sono il maggior nemico della tua batteria, considerando che hanno un consumo del 20/25%. Ma c’è un app peggiore di tutte le atre.

Un’esperto del settore si è reso conto che il vero sanguisuga della tua ricarica è Snapchat, l’app tanto in voga tra i giovani, utile per creare contenuti divertenti. Lei è la colpevole della tua batteria in down. Infine, ricordiamo che alcuni smartphone di ultima generazione permettono di controllare quali sono le App che consumano maggiore ricarica, puoi sempre decidere se tenerle o no.