Bancomat, preparati a pagare 1.50€ ogni volta che ritiri I Non c’è più via di scampo

Ci sono bruttissime notizie per tutti gli utenti che, ricusando la tecnologia, sono soliti effettuare prelievi di contante presso gli ATM.

Non basta la crisi economica e sociale degli ultimi anni, ci si mettono anche le Banche a rincarare la dose. Ed è notizia di questi giorni che, orami, non ci sarà più nulla da fare e gli utenti, all’atto del prelievo di contante presso gli sportelli Bancomat, saranno costretti a pagare ogni volta 1,50 euro. Una cifra enorme se si pensa a quanti prelievi vengono effettuati in un solo anno.

E se si sommano queste cifre agli aumenti generalizzati dei beni e dei servizi e all’inflazione ecco che si chiude il cerchio. A causa degli aumenti dei prezzi, infatti, le famiglie italiane non riescono ad arrivare più alla fine del mese e sono costretti a prelevare il contante dai propri risparmi sui conti correnti dove sono attualmente custoditi.

Va da sé che ci si ritrovi di fronte ad un’altra spesa che va a sommarsi alle altre. Purtroppo, però, è già tutto deciso e non si potrà più fare nulla. E’ qualcosa contenuto all’interno dei vari piani aziendali dei vari Istituti bancari che operano nel nostro paese. E, ovviamente, a pagarne le spese saranno, come al solito, soltanto i cittadini.

Ma quali sono le motivazioni di questi soldi da pagare all’atto di ogni prelievo di contante? Beh, la risposta è molto, ma molto semplice. E vogliamo svelarvela in questo articolo in modo che possiate agire di conseguenza e limitare al massimo i disagi e, ovviamente, gli esborsi ulteriori di denaro. Capiamo insieme la situazione.

1,50 euro da pagare per ogni prelievo: è buio pesto in fondo al tunnel.

Ebbene sì, potremmo riassumere in questo modo la situazione che si sta venendo a creare. Come ben sapete, infatti, la politica aziendale delle banche italiane è volta all’ottimizzazione delle voci di spesa per la gestione delle filiali e degli sportelli bancomat, oltre che all’abbandono definitivo ed eterno di tutto il denaro contante in circolazione.

Ecco perché, negli ultimi anni si sta assistendo sempre più a chiusure di filiali fisiche e di sportelli bancomat. Pensate che sono oltre 5 mila le località rimaste orfane di questi presidi territoriali e oltre 5 milioni i cittadini che vivono in questi posti. E la situazione diventa sempre più difficile e ci si ritrova sempre più dinanzi a chiusure indiscriminate.

Saranno sempre di più gli utenti che saranno costretti a spostarsi e ad usufruire delle oasi nel deserto presenti nelle località vicine. Purtroppo, però, tutti saranno costretti a pagare 1,50 euro per ogni prelievo come abbiamo accennato in precedenza. Certo, in alcuni casi è già così, ma nel prossimo futuro questa situazione degenererà e tutti saranno costretti a pagare commissioni altissime pur di prelevare. Ciò perché gli sportelli bancomat che si troveranno ancora aperti non saranno quelli della propria banca di appartenenza.