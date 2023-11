WhatsApp, non sarà più possibile farlo con le foto I Cambierà per sempre il modo in cui utilizzi l’app

Col passare del tempo, WhatsApp ha saputo ritagliarsi uno spazio davvero importante tra tutte le piattaforme di messaggistica esistenti.

Ed ora, è la prima tra quelle maggiormente utilizzate al mondo. Sono oltre tre miliardi, infatti, gli utenti che la utilizzano, mentre in Italia, possiamo dire che quasi la totalità degli italiani la frequentano abitualmente. Pensate che la percentuale di questi ultimi supera, seppur di poco, l’85%. Sono numeri davvero impressionanti, non credete?

Tutto ciò, è dovuto ai continui aggiornamenti che arrivano in piattaforma. Si tratta di nuove funzionalità volte a migliorare quella che è l’esperienza di utilizzo di tutti gli utenti che usano l’applicazione abitualmente ogni giorno ed a qualsiasi ora. Poi, ci sono quelle che vanno a migliorare gli standard di tutela della privacy e della sicurezza.

E parliamo sia di quelle che arrivano all’interno delle versioni stabili della piattaforma, iOS o Android non fa alcuna differenza, sia di quelle in fase di test all’interno delle versioni Beta. E, poi, non possiamo dimenticare che ce ne sono alcune ancora in fase di sviluppo. Insomma, gli sviluppatori non si prendono mai neanche un solo attimo di pausa.

Ora, però, c’é una notizia che riguarda una nuova release. Si tratta di un cambiamento davvero epocale che modificherà totalmente il modo in cui si utilizza la piattaforma di messaggistica di Meta. E’ qualcosa che riguarda le foto e non è certo una delle migliori notizie che potessero arrivare. Vediamo, insieme, di cosa si tratta e cosa accadrà!

Ecco la novità che riguarda la sfera della privacy!

Ebbene sì, gli sviluppatori, pensando a ciò, hanno voluto strizzare un occhio a quella che è la tutela, già alta, della privacy degli utenti. Come abbiamo già avuto modo di specificare, questa riguarda le foto inviate dagli utenti nelle chat singole ed in quelle di gruppo. Vi diciamo subito che nessun utente sarà escluso, non ci sarà differenza tra i device posseduti.

Coinvolgerà tutti, sia quelli in possesso di uno smartphone Android sia quelli che utilizzano device iOS. Le protagoniste principale, sono delle funzionalità che risultano essere quelle maggiormente utilizzate da tutti. Parliamo dell’abitudine ad effettuare screenshot e di quella di condividere messaggi. Ovviamente, gli utenti che già ne sono venuti a conoscenza stanno protestando molto.

E lo fanno soprattutto perché verrà eliminata la possibilità di inoltrare un messaggio, di testo o un documento piuttosto che una foto non fa alcuna differenza. Al momento si trova all’interno delle versioni beta, ma a breve dovrebbe fare i suo debutto all’interno delle versioni stabili. Infine, dovete sapere che sarà coinvolta anche la versione desktop!