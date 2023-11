Intesa Sanpaolo, record europeo per la banca: nessuna come lei I Per te è un’ottima notizia

Finalmente dopo mesi a parlare di numerosi problemi per gli utenti, questi ultimi ricevono, nelle ultime ore, una notizia davvero fantastica.

parliamo di tutti quei cittadini che hanno deciso di accendere un conto corrente presso il primo Istituto Bancario italiano, Intesa Sanpaolo. E no, non intendiamo parlare di utili maggiori nel caso in cui i risparmiatori vogliono investire sui titoli azionari della banca o investire i loro sacrifici di una vita in uno dei conti deposito offerti.

Parliamo di altro che, sicuramente, farà felici tutti. Come ben sapete, quest’ultimo periodo non è stato facile per nessuno. A causa della crisi economica e sociale e dell’inflazione dilagante, si è registrato l’aumento dei prezzi di tutti i beni e di tutti i servizi ed il potere di acquisto degli utenti è, di fatto, diminuito di moltissimo.

I cittadini, ormai, non riescono ad arrivare alla fine del mese e, per far fronte a tale tragica problematica, hanno necessità di effettuare continui prelievi di contante. Ed ecco arrivare il secondo problema, anch’esso enorme. Parliamo delle varie chiusure indiscriminate di filiali fisiche e di sportelli bancomat su tutto il territorio italiano.

Tutto ciò in favore dei servizi digitali offerti e per perseguire gli obiettivi principali come l’abbandono del contante e la riduzione dei costi di gestione. I disagi sono notevoli per tutti i cittadini. Ma, ora, è arrivata una notizia davvero fantastica che riuscirà a far felici davvero tutti i risparmiatori, clienti di questo Istituto bancario.

Intesa Sanpaolo segna il passo: è al top in Europa e nell’area EMEA.

Per essere precisi, l’area EMEA è quell’area che comprende Europa, Medio Oriente ed Africa. Insomma, possiamo dire che sia un Istituto ai vertici di quasi tutto il mondo. E dovete sapere che è già il secondo anno e, per giunta, consecutivo, che il gruppo Intesa viene premiato dalla società Forrester che ha sede negli Stati Uniti d’America.

Ad essere premiata, per la precisione è l’applicazione Intesa Sanpaolo Mobile che conta oltre 8 milioni di utenti. I suoi punti di forza sono davvero tantissimi. Innanzitutto, possiamo parlare della gestione del proprio conto corrente da parte degli utenti. Questa sezione è semplice, intuitiva e ricca di dettagli. Anche la gestione delle finanze è al top.

Sono elencate e classificate, in tempo reale, tutte le transazioni effettuate. Per non parlare della ricerca avanzata di tutto ciò che riguarda il conto corrente, la sua Accessibilità e le funzionalità che permettono di evitare degli errori che potrebbero risultare anche gravi. Insomma, si tratta, di un’applicazione ben strutturata, vicina alle esigenze di tutti gli utenti, anche quelli che hanno difficoltà a rapportarsi con la tecnologia.