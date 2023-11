Google Maps, non lo userai più: è corsa a cercare il sostituto I Nessuno pensava sarebbe successo

Dopo 18 anni di onorato servizio ecco che gli utenti sono pronti a mandare in pensione Google Maps ed utilizzare un’altra piattaforma.

Il servizio di navigazione di Google ha accompagnato per tantissimo tempo gli utenti durante i loro viaggi ed i loro spostamenti. Attenzione, però, perché come abbiamo accennato in precedenza, non verrà mandato in pensione da Google, ma dagli utenti. Sì, perché sono in molti che stanno già sposando un altro servizio simile.

Si tratta di qualcosa messo su da Amazon, TomTom, Meta e Microsoft. Ebbene sì, avete capito benissimo. E’ qualcosa di nuovissimo e queste aziende sono pronte a sfidare il colosso tech di Mountain View. Come ben sapete Google Maps, oltre ad offrire la ricerca del tragitto migliore da percorrere, offre tantissime altre funzionalità.

Pensiamo, ad esempio, alla possibilità di scegliere se guidare o meno in autostrada, ma anche alla opportunità di trovare sul percorso prescelto le principali attrazioni turistiche e paesaggistiche o, ad esempio, distributori di carburante e stazioni di ricarica per auto elettriche. In più, gli utenti saranno informati in tempo reale sulle condizioni del traffico.

Ultimamente, poi, è stata data la possibilità ai fruitori di ottenere il percorso migliore in base al carburante prescelto e la scelta tra orario di arrivo e quello di partenza. Di funzionalità ce ne sarebbero ancora altre. Ma noi vogliamo focalizzare l’attenzione sulla nuova applicazione che hanno deciso di utilizzare già in tantissimi, abbandonando proprio Google Maps.

Da quattro colossi tech ecco la nuova Overture Maps.

Lo abbiamo accennato già in precedenza. Si tratta di una partnership piena e completa che ha dato vita ad un’applicazione che offre servizi di navigazione. Overture Maps sfida Google Maps. Nonostante i costi contenuti per realizzarla, infatti, questa nuova applicazione potrà contare su un numero elevatissimo di dati per il suo corretto funzionamento.

Pensate che è arrivata da pochissimi mesi. Infatti, il suo rilascio è avvenuto lo scorso 15 giugno. Come Google Maps ha il suo sito web dedicato, ma ha anche le applicazioni per tutti. E stiamo parlando sia per gli utenti in possesso di smartphone Android, sia di utenti che utilizzano, invece, device iOS. Ed è disponibile in ben 40 lingue.

Inoltre, ci sono, al momento, ben 59 milioni di luoghi. Troverete edifici, luoghi di interesse, ma anche tutte le reti che consentono il trasporto di persone e tutti i confini nazionali e regionali. La fondazione nata dalle quattro società di cui vi abbiamo dato cenno poc’anzi, punta ad arrivare ai livelli di Google Maps davvero in brevissimo tempo.