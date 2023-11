Ferro da stiro, il segreto delle casalinghe per pulire la piastra I Se non lo fai rovini gli abiti

Il ferro da stiro, quell’elettrodomestico piccolissimo, risulta rivestire una grande importante nelle case italiane per la funzione svolta.

Non importa quale sia la stagione dell’anno, se quella calda o quella fredda, non si può fare a meno di utilizzarlo per far sì che gli indumenti siano perfetti quando vengono, poi, indossati. Nonostante, però, sia un elettrodomestico piccolo, i suoi consumi non lo sono tanto. E ciò vuol dire soltanto una cosa: il suo peso in bolletta si fa sentire.

Ovviamente, però, quest’ultimo è diverso in base alla tipologia di ferro da stiro utilizzata. Ci sono quelli tradizionali che hanno il serbatoio esterno e quelli che hanno la caldaia esterna. In base a questa distinzione, consumano più o meno energia. Possiamo dire, però, che occorrono all’incirca 2000 watt, in media perché questi dispositivi raggiungano la giusta temperatura.

Poi, i consumi tendono ad abbassarsi durante l’utilizzo. Anche in questo caso, possiamo dire che ci sono dei trucchetti fantastici che li riguardano e consentono di risparmiare. Ma non siamo qui per questo. Vogliamo parlarvi di altro. In particolar modo di qualcosa che riguarda il suo utilizzo ed alcune problematiche che si riscontrano.

Ed anche in questo caso ci sono degli escamotage. In particolar modo, vogliamo parlarvi di un trucco segreto utilizzato dalle casalinghe. CI focalizzeremo su quella che è la piastra di questo apparecchio che, se non tenuta nel migliore dei modi, anziché rendere perfetti gli indumenti, li deteriora irrimediabilmente. Scopriamolo insieme.

Le casalinghe hanno un segreto: ecco come tenere la piastra del ferro da stiro in maniera perfetta!

Ebbene sì, anche la piastra vuole la sua parte. Iniziamo subito col dire che, poiché è la parte del ferro da stiro che entra in contatto con gli abiti, è bene tenerla pulita, tenerla nel migliore dei modi. Molto spesso, infatti, questo componente, col passare del tempo, si sporca e non dovrebbe essere più utilizzato, se non pulito e manutenuto.

Avete mai notato quelle macchie sulla piastra del vostro ferro? bene, sono quelle che vanno a macchiare gli abiti. Si tratta di macchie derivate dal calcare. E quest’ultimo va anche a bloccare tutti quei forellini che si vedono e da cui fuoriesce il vapore. Vediamo, allora, questo trucchetto che la farà ritornare in perfette condizioni.

Vi diciamo subito che ha come protagonisti la carta forno ed il sale grosso. Sono reperibili facilmente in casa. Stendete la carta forno, mettete il sale grosso sopra e spargetelo su tutto il foglio. Fatto ciò, non dovrete fare altro che passare il ferro da stiro caldissimo sopra come se steste stirando. Le macchie scompariranno subito.