Monte dei Paschi, la notizia per i risparmiatori è delle peggiori I Panico in vista del 2024

Panico per il 2024 tra i risparmiatori che si sono affidati a Monte dei Paschi di Siena. La notizia che è trapelata non piace a molti.

Monte dei Paschi di Siena è un polo bancario con un maggior carico storico in Italia. Infatti è stata fondata nel 1472 quando era nata come Monte di pietà per tutte le classi della popolazione che vivevano in condizioni particolarmente disagiate. Una delle più antiche banche ancora in attività, nel corso degli anni sono state molte le occasioni in cui la sua stabilità stata messa in dubbio.

Insieme ad altre banche Monte dei Paschi di Siena, va a costituire il 6 gruppo bancario della nostra nazione. Presente con le sue filali in quasi tutto il territorio italiano, sono stati molti i correntisti e i risparmiatori che vi si sono affidati, proprio grazie alla sua stabilità. L’operatività del gruppo non si concentra solo in attività bancaria, ma anche fondi di investimento, gestione patrimoniale, fondi pensioni, polizze vite e anche investimenti e consulenza finanziaria.

Tutti coloro che seguono le vicende bancarie e della borsa, sapranno che dopo aver subito un crollo del titolo e quindi del capitale, la banca è stata sospesa dalla Borsa di Milano, dove ha potuto tornare ad agire semplicemente grazie al rimpinguamento delle casse, reso possibile grazie all’investimento Statale. Dopo questa piccola battuta d’arresto, come ben si può immaginare, i correntisti si sono non poco allarmati.

Un allarme che continua ad essere alto e che è destinato ad aumentare anche per via delle nuove notizie che arrivano proprio a riguardo del polo bancario.

Monte dei Paschi deve essere privatizzata

Lo Stato e i vertici del polo bancario Monte dei Paschi di Siena, sono tutti concordi nel dire che la banca deve tornare ad essere privata. Quindi si ha il bisogno di vendere le azioni che attualmente sono in mano allo stato, successivamente all’acquisto per il impinguamento delle casse bancarie. Una notizia questa, che manda in allarme i risparmiatori.

Quello che tutti temono è una nuova crisi bancaria, possa influire negativamente su tutti i risparmi. Sappiamo bene quanto le condizioni di incertezza possano destabilizzare la popolazione, soprattutto nel caso in cui questa riguardi il loro denaro.

Privatizzazione sì, ma con calma

Nelle ultime settimane il titolo di Monte dei Paschi di Siena è in netto rialzo e questo fa ben sperare tutti. Ma la privatizzazione si rende necessaria. In un primo momento il Ministro delle finanze aveva auspicato che tutto avvenisse in maniera veloce e che il processo fosse concluso entro il 2024.

Salvo poi fare un passo indietro, la privatizzazione di farà, ma nei tempi e nei modi giusti, senza alcuna fretta da parte sia dell’ente che dello Stato. L’idea è quindi quella di sfruttare il momento propizio.