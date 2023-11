Lavastoviglie, c’è un bottone segreto che riduce i consumi del 50% I È nascosto proprio qui

Quando si parla della lavastoviglie presente in casa, il pensiero va subito a quello che è il suo enorme aiuto nelle faccende domestiche.

Si, perché consente di lavare le stoviglie senza mettere in campo alcuni sforzo e, poi, consuma soltanto pochissima acqua per ogni ciclo rispetto al lavaggio a mano. Per questo motivo, possiamo dire che sia uno degli elettrodomestici maggiormente utilizzati dalle famiglie italiane. O meglio, lo era fin quando i costi dell’energia elettrica erano a livelli umani.

Ora, come ben sapete, stanno subendo tantissimi rincari e, dopo un periodo di stasi ed anche di sensibile diminuzione, i prezzi sono lievitati nuovamente in questo trimestre autunnale. Siccome le previsioni non sono delle migliori, poi, sono molto gli italiani che decidono, giorno dopo giorno, di non utilizzarla più.

Altri, invece, vanno alla ricerca di trucchetti che consentono di ottenere una buona dose di risparmio. E c’è da dire che ci riescono anche. Infatti, esistono tantissimi escamotage da mettere in pratica. Ci sono, poi, degli errori che fanno consumare di più. Pensiamo, ad esempio, a tutti quelli che, prima di mettere le stoviglie nell’apparecchio, le lavano completamente.

È inutile ed anche dispendioso. Si, perché aumenteranno i consumi sia di acqua che di luce. Inoltre, per risparmiare, bisogna evitare di procedere con il programma di asciugatura. Basterà tenere un po’ aperto lo sportello ed il gioco è fatto. E, poi, c’è lui, il pulsante segreto che vi consentirà di risparmiare un botto!

Lavastoviglie: risparmierete il 50% dei costi in bolletta premendo solo un pulsante.

Ebbene sì, vi basterà soltanto premere il pulsante in questione. Ma il punto cruciale è conoscerlo per poterlo azionare. Si, perché sono moltissimi che gli utenti che, nonostante un utilizzo frequente, quotidiano dell’elettrodomestico, non lo conoscono ancora alla perfezione ed altri che non lo tengono proprio in considerazione. Sì, perché è lì, ma non ne si conosce la funzionalità.

Ed eccoci qui, allora, a parlarvene e svelarvi la sua importanza. Vi basterà sapere che potrete risparmiare tantissimo in bolletta. Arriverete finanche a dimezzarla. Le finanze familiare ringrazieranno! E non solo perché risparmierete energia elettrica, ma avrete anche un forte risparmio sulle bollette della fornitura idrica.

Pensate che fa consumare alla lavastoviglie soltanto 6 litri di acqua per ogni volta che lo attiverete. Stiamo parlando del pulsante che va ad attivare il programma di lavaggio Eco. Non dovrete fare alcuna rinuncia. Le stoviglie immesse in lavastoviglie, saranno pulite, brillanti e profumate allo stesso modo in cui lo sarebbero state azionando un programma di lavaggio diverso.