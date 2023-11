Samsung abbandona Google come motore di ricerca I Tutta la verità dopo lo scoop del New York Times

Nei mesi scorsi si è fatto un gran parlare di una notizia riporta dal New York Times e che riguardava due colossi tecnologici.

Stiamo parlando della multinazionale sudcoreana Samsung e dell’azienda con sede a Mountain View, California, Google. In realtà, il protagonista principale era proprio l’azienda che produce gli smartphone tra i più utilizzati. Quella, per intenderci, che a luglio scorso ha presentato le due nuove generazioni di pieghevoli.

E parliamo dei Galaxy Z Flip 5 e dei Galaxy Z Fold 5. E proprio tutta la gamma Galaxy, secondo il New Tork Times sarebbe dovuta essere interessata in pieno da un’ondata enorme di novità. E questa riguardava l’abbandono completo del motore di ricerca di Google. Tutto ciò, sarebbe andato a favore di un altro colosso tecnologico: Microsoft.

Sì, avete capito benissimo. Samsung, secondo quanto riportato nei mesi scorsi dal giornale americano, avrebbe voluto sostituire Google con il motore di ricerca Bing di Microsoft. La motivazione maggiore era da ritrovarsi negli investimenti, molto corposi, dell’azienda californiana con sede a Redmond, nell’Intelligenza Artificiale e, segnatamente, in ChatGPT.

Le voci, dall’arrivo di quello scoop giornalistico, si sono fatte sempre più insistenti. Sono diventate sempre maggiori e tutte hanno visto il matrimonio tra Samsung e Microsoft, l’unica via possibile. Ma quanto c’é di vero? O meglio, qual è la verità circa questa operazione voluta dalla multinazionale sudcoreana? Scopriamolo insieme.

Samsung divorzia da Google e sposa Microsoft: ecco la verità!

Come abbiamo già avuto modo di accennare, l’aspetto fondamentale che ha fatto pensare a Samsung di fruire dei servigi del motore di ricerca Microsoft, Bing, è stato, senza ombra di dubbio, lo spazio, concesso da quest’ultima, alla Intelligenza Artificiale. Come ben sapete, infatti, Microsoft ha fatto enormi investimenti in merito. E lo ha fatto, soprattutto, per quanto riguarda proprio Bing.

Un interessamento reale c’é davvero stato, ma, poi, con il passare del tempo e, dopo le dovute ed opportune valutazioni, sembra che Samsung abbia messo da parte l’idea Microsoft. Ed una delle motivazioni riguarda la partnership con Google che ha come oggetto il sistema operativo degli smartphone di produzione Samsung. ovviamente, stiamo parlando di Android.

E un divorzio del genere avrebbe potuto scatenare reazioni esagerate da parte dei mercati internazionali. Avrebbe potuto danneggiare sia Google sia la stessa Samsung. E, poi, diciamocela tutta, negli ultimi mesi, anche Google ha lavorato tanto ed investito moltissimo proprio sull’Intelligenza Artificiale che interessa all’azienda sudcoreana. Niente di divorzio con Google, allora e le nozze con Microsoft sono state definitivamente annullate.