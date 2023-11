Funghi, scoperti in Cina due esemplari spaventosi: terribile quello che fanno alle loro vittime

Scoperta alquanto inquietante in Cina: una particolare specie di fungo ricalca il comportamento degli zombie della cultura pop. Scopriamo insieme cosa c’è di vero.

I biologi che lavorano nel sud-ovest della Cina hanno permesso di identificare due nuove specie dei cosiddetti funghi che trasformano le formiche in zombie. La specie afferisce al genere Ophiocordyceps e ha l’abilità di alterare il comportamento delle formiche per aiutare la loro diffusione.

Il parassita in questione fornisce alle formiche una malattia che toglie loro ogni paura delle altezze e obbliga loro a salire sulla pianta più vicina. Il fungo, nella fase iniziale, fa ‘esplodere’ il corpo della povera formica attraverso la testa, liberando ovunque le proprie spore. A molti non sfuggirà il paragone cogli zombie moderni, simili nelle meccaniche dei videogiochi e delle serie tv.

Quando altre formiche entrano in contatto con le spore il ciclo di infezione ricomincia ancora e ancora, garantendo la sopravvivenza della specie. Lo studio in particolare ha citato due nuove specie scoperte dal professore biologo Hong Yu e dei suoi colleghi alla Yunnan University a Kunming, in Cina.

Il ricercatore ha comunicato che specie di questo genere hanno attirato una notevole attenzione negli ultimi dieci anni. Si tratta di un fungo piuttosto diffuso nelle zone tropicali, subtropicali e persino foreste temperate, ma raramente nelle zone colpite dai monsoni, qual è il caso del terreno di caccia cinese.

I nuovi funghi killer, ecco quali sono

Le due nuove specie sono state chiamate rispettivamente O. ansiformis e O. tortuosa ed entrambe sfruttano come vittima lo stesso tipo di formica, presente nelle città cinesi di Puwen e Puer. Una specie pertanto particolarmente attiva a livello locale, squisitamente cinese.

Entrambi i funghi si caratterizzano per crescere due lunghi stami dalla testa delle proprie vittime, assieme a delle ‘sacche’ di spore dalla forma ovale. Sono questi due contenitori a diffondere le mortali spore che permettono la sopravvivenza di queste specie parassite. Le sacche in questione, ha osservato il team, le distingue anche dalle altre tipologie di funghi parassiti e permette a propria di differenziare le due specie.

Le foto impressionano in quanto il fungo si sviluppa dal corpo della formica con un lungo viticcio irto di sacche, similmente a un film horror. Il pensiero corre in particolare al videogioco The last of Us che parte da simili premesse scientifiche, immaginando una pandemia zombie.