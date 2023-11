Bollette devastanti, basterebbe fare questa piccola mossa per non temerle più I Basta dichiarare la residenza

Bollette devastanti? È il momento di fare questo e finalmente non temerle più. Sarà sufficiente dichiarare la residenza e la bolletta non ti spaventerà più.

Il caro bollette ha colpito tutte le famiglie italiane. Se anche per te quando il postino bussa alla tua porta è un vero e proprio film horror, allora forse dovresti proprio leggere questa breve guida. Innanzitutto ti vorremmo dire che in realtà senza nemmeno saperlo, ci sono dei comportamenti che possiamo mettere in atto per riuscire a risparmiare una notevole somma in bolletta.

Siamo in un periodo storico molto particolare e come tutti sappiamo bene il costo dell’energia elettrica è arrivato alle stelle esattamente come qualsiasi altro prezzo che ci troviamo ogni giorno a sostare. Un problema generalizzato che riguarda davvero tutti. Aumenta il costo del carburante, quello dei generi alimentari, del gas e anche quello della polizza assicurativa, non c’è settore che non ha visto un rialzo.

Proprio per questo motivo conoscere le modalità per riuscire a risparmiare una cifra che a fine anno sia considerevole, diventa veramente importante. Ma soffermiamoci al momento su quella che è la spesa per la corrente elettrica. Per veder ridurre la bolletta potrebbe essere sufficiente mettere in atto dei semplicissimi accorgimenti, ma c’è una cosa che forse non in molti sanno.

La residenza influisce su quello che è il costo che paghiamo per l’energia elettrica e di seguito vi spiegheremo anche in che modo.

Cosa fare per ridurre il consumo elettrico

Il risparmio in termini di energia elettrica parte dal nostro atteggiamento quotidiano. Certo nei mesi freddi dell’anno risparmiare non è certo semplice, ma riuscirci non è affatto impossibile. Iniziamo dai riscaldamenti domestici. Sarebbe sufficiente abbassare la temperatura di un solo grado per ottenere un risparmio del 7%. Allo stesso modo, meglio evitare di impostare la caldaia alla temperatura massima, meglio, anche in questo caso, abbassare la temperatura.

I moderni elettrodomestici, che per consumare poco dovrebbero essere di classe A+++ hanno tutti i programmi ECO che permettono un buon risparmio sia in termini di energia elettrica che di acqua consumata. Le lampadine devono essere rigorosamente a LED e nel caso in cui sia possibile, meglio sfruttare la luce naturale.

Tariffe agevolate per i residenti

Le compagnie che forniscono energia elettrica offrono delle tariffe agevolate per i residenti. Quindi oltre ad avere la possibilità di scegliere la tariffa migliore tra quelle proposte nel mercato libero, è anche consigliabile avere la residenza nel luogo in cui avviene l’allaccio della linea elettrica. Una pratica questa che permette di risparmiare un importo notevole.

Quindi nel caso in cui tu non possa essere residente in quella specifica abitazione, è consigliabile intestare l’utenze dell’energia elettrica a chi, invece è residente. In questo moto l’importo si ridurrà nettamente, fino a dimezzarsi in alcuni casi.