Apple, per una volta la novità pensa alle tasche dei clienti I Costerà molto meno dei precedenti

La Apple sorprende un po’ tutti col nuovo prodotto sulla rampa di lancio, per la prima volta con una caratteristica inedita.

La Apple l’ha fatto di nuovo, ha lanciato un altro, innovativo prodotto sul mercato. Naturalmente ‘dirompente’ e propensa a cambiare il mercato, la Apple è nota per lanciare prodotti molto appetibili per le elevatissime qualità tecniche; eppure alquanto carenti, deficitarie sul fronte invece del costo. I prodotti della Apple costano; c’è poco da discutere, a questo proposito, la clientela è nota per essere altolocata. Ma non in questo caso.

Infatti, nello stupore generale, il nuovo Mac della Appe è sorprendentemente affidabile. I suoi ultimi modelli Pro, rispettivamente di 14 e 16 pollici, sono stati svelati agli ultimi eventi della casa Apple, dove è stato anche specificato come siano mossi da processori M3. La Apple ha promesso, in tal senso, che i nuovi elementi dei Mac svelati al mercato permetteranno di giocare applicazioni di grafica e videogame con una qualità e una rapidità di esecuzione finora inusitata.

E’ stato calcolato come i nuovi elementi dei Mac permetteranno un aumento della velocità pari al 60% a confronto coi precedenti modelli. Inoltre la Apple ha promesso che migliorerà la durata della batteria, con 22 ore di autonomia prima di dover ricorrere a un alimentatore. Ma la Apple non si è limitata, qual è sua tradizione, solo a quest’elemento.

Infatti con le nuove edizioni i computer Pro hanno ricevuto una colorazione nuova, dal sapore fantascientifico; Argento e Grigio metallizzato, come nelle precedenti edizioni, affiancati dalla novità di un Nero lucido assai sfizioso, degno di un vero gamer o grafico, pronto a sorseggiare il suo caffè allo Starbucks di quartiere.

Come la Apple ha cambiato la sua policy, la novità del nuovo Mac

Il cambiamento maggiore però è avvenuto a livello di prezzo; il nuovo pro infatti partirà all’incirca dai 1700 euro, dalle prime indiscrezioni, con un calo di quasi 500 euro a confronto coi modelli precedenti. Ovviamente più il computer sarà ultra accessoriato, più risulterà costoso; il modello ‘Max’ infatti avrà un prezzo che si aggira sulle 8mila sterline.

Il modello più avanzato prevede un display a cristalli liquidi, una webcam a 1080p e altoparlanti, è il caso di scriverlo, ‘da urlo’. Non mancano poi diverse porte di accesso per USB e cavi.

La data prevista di arrivo del nuovo Mac è a breve, proprio dietro l’angolo: il 7 novembre in tutti i negozi convenzionati. Tempo di preparare il portafoglio?