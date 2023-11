WhatsApp, il bug fa danni catastrofici: corri a modificare le impostazioni I Ti strappi i capelli se non lo fai

Gli sviluppatori della piattaforma di messaggistica di Meta, WhatsApp, svolgono, ogni giorno, sempre un duro, anzi durissimo lavoro.

Lo dimostrano i numerosi aggiornamenti che portano in dote, all’interno delle varie versioni stabili della piattaforma, tantissime nuove funzionalità. Molte sono volte al miglioramento dell’esperienza di utilizzo degli utenti ed altre, invece, vanno ad innalzare notevolmente quelli che sono i già alti standard previsti di tutela della privacy e della sicurezza.

Conoscete tutti ciò che è arrivato in quest’ultimo anno e, contestualmente, abbiamo visto tutto quello che ci aspetta nel prossimo futuro. Pensiamo, ad esempio, all’arrivo dei canali, grazie ai quali gli utenti possono rimanere sempre aggiornati su notizie ed eventi senza dover uscire da questa piattaforma. Possono continuare a messaggiare, restando informati.

E, poi, come non menzionare quello che è stato un ulteriore passo in avanti verso la tutela della privacy. Parliamo del blocco delle chat. Come ben sapete, potrete chiudere a chiave tutto ciò che vorrete rimanga segreto. Ed è valido sia per le chat private che per quelle di gruppo. Nessuno potrà visionarle né, tantomeno, visionarne i contenuti.

Si apriranno soltanto grazie all’accesso biometrico impostato. Purtroppo, però, dovete sapere che nonostante i tantissimi sforzi fatti dagli sviluppatori, c’é un bug che sta preoccupando e non poco tutti, dagli addetti ai lavori agli utenti che, abitualmente, utilizzano la piattaforma in questione. Niente paura, però, perché c’é bisogno soltanto di un piccolissimo cambiamento.

A causa del bug di WhatsApp occorre modificare un’impostazione!

Ebbene sì, purtroppo, è stato riscontrato un bug su WhatsApp che ha vita facile sia mentre l’applicazione è in uso sia quando non è aperta o è in background. E’ davvero qualcosa di noioso, non credete? Questa problematica riguarda il microfono. In pratica, la piattaforma di messaggistica sta avendo semplice e assiduo accesso a questo strumento.

In realtà, l’allarme è stato lanciato da un utente che ha condiviso ciò che aveva riscontrato sui social. In pratica, ha potuto constatare che WhatsApp era attiva anche mentre lui stava dormendo. Allarmati da ciò, molti utenti hanno monitorato tale situazione ed hanno potuto riscontrare che anche sui loro smartphone accadeva la stessa cosa. Ecco perché, vi vogliamo consigliare un trucco per eliminare tale problematica mentre la società metta in atto le giuste misure per distruggere questo bug.

Basterà disattivare l’accesso di WhatsApp al microfono. Sbloccate il vostro smartphone ed entrate nelle Impostazioni. Ora, cliccate prima su Privacy e , poi, su Gestione Autorizzazioni. Se scrollate in basso, troverete Microfono. Cliccateci su e, poi, scegliete WhatsApp. Qui potrete scegliere tra tre opzioni. In questo caso, quella giusta è “Non consentire“!