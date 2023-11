Spazio, il lontanissimo Urano ospita la vita aliena: gli scienziati l’hanno scoperto così I Non siamo soli

Quali forme di vita potrebbe ospitare Urano? Proviamo a indagare, proponendo alcune ipotesi supportate dalla scienza.

C’è vita sul pianeta Urano? Sembra ancora avventato fornire risposte definitive, ma si può azzardare qualche ipotesi, permessa da alcuni segnali molto interessanti provenienti da uno dei pianeti meno conosciuti del sistema solare.

La presenza infatti di un’aurora di ghiaccio sul pianeta Urano potrebbe essere un segnale che gli alieni esistono sul pianeta, secondo gli scienziati. Naturalmente non è detto che siano per forza omini grigi o alieni umanoidi; potrebbe banalmente trattarsi di forme di vita unicellulare o batteri o alghe di un qualche genere.

La ricerca è stata condotta dall’Università di Leicester che, pur osservando come Urano non venga toccata dai raggi del sole, può comunque sostenere la vita, sebbene non basata sul carbonio come la conosciamo sulla Terra. Una forma di vita diversa, ma pur sempre vita.

In generale si è sempre ritenuto che, più un pianeta era distante dal sole, meno era propenso a ospitare la vita. In realtà non è proprio così, perchè le forme di vita possono essere anche disconnesse dal sole o dal calore, sebbene si tratti di una ‘vita’ diversa da quanto conosciamo sul pianeta Terra. Lo studio pertanto ha smentito pregiudizi di lunga data.

Cos’altro si è scoperto su Urano, un pianeta davvero particolare

Lo studio dell’Università di Leicester però non si è limitato a ciò, scoprendo anche altri dettagli. Urano infatti è coinvolta nell’inversione geomagnetica. Questa avviene quando i poli del nord e del sud cambiano polarità sulla Terra, un fenomeno osservabile attraverso lo studio delle rocce, nell’arco di migliaia di anni. Non è ancora noto per quale motivo avviene l’inversione magnetica dei poli; d’altronde lo stesso magnetismo terrestre è un campo ancora poco conosciuto.

Se l’inversione magnetica avviene sulla Terra in un lungo arco di tempo, sul pianeta di Urano la situazione è decisamente diversa; cioè l’inversione avviene ogni giorno a causa di un disallineamento degli assi magnetici. Come ciò influenzi l’aurora di ghiaccio di Urano è ancora tutto da scoprire; però potrebbe avere significative ripercussioni anche sulle forme di vita aliene immaginabili in quel luogo.

Inoltre lo studio, hanno avvertito i ricercatori, potrà essere applicato fruttuosamente anche allo studio della Terra e degli esopianeti. Infatti le conoscenze ottenute su Urano possono essere applicate con profitto ad altri pianeti e – perchè no -allo stesso pianeta blu.