Lavastoviglie, il segreto per dimezzare la bolletta è in questa fase I Non lo fa mai nessuno

Non lo fa mai nessuno, ma se utilizzi questo piccolo strataggemma quando hai in funzione la lavastoviglie potrai dimezzare la bolletta della corrente elettrica e non lo diciamo solo per dire, è realmente così.

Negli ultimi anni la lavastoviglie si è guadagnata il suo posto tra quelli che sono glie elettrodomestici più utilizzati all’interno di una qualunque abitazione. Fino a non molto tempo fa erano ancora in molte le famiglie che ne facevano a meno, ma oggi non è più così. Nell’80% delle case italiane è presenta una lavastoviglie e questo lo si deve alla sua grande utilità.

Detto tra noi, lavare i piatti è una delle attività più noiose che si possano svolgere, nessuno lo vuole fare e quindi l’unico rimedio efficace si rivela essere l’uso della lavatrice. Ovviamente, è semplice immaginare che questa influisce in una certa misura sulla bolletta per la fornitura dell’energia elettrica.

Come succede per qualsiasi altro elettrodomestico, ci sono dei piccoli stratagemmi che sarà possibile applicare per riuscire a risparmiare qualche euro in bolletta. Piccoli accorgimenti che potrebbero sembrare poco significanti, ma basterà guardare il risparmio a fine mese e moltiplicarlo per tutti i mese dell’anno per riuscire ad avere un’idea precisa del risparmio.

Ecco allora cosa puoi fare per utilizzare la lavastoviglie ma riuscire anche a risparmiare nella fattura per l’energia elettrica.

La giusta scelta e il giusto utilizzo

Il primo importante consiglio che si può offrire a chi non ha intenzione di rinunciare alla lavastoviglie, ma vuole anche un notevole risparmio è quello di scegliere un buon elettrodomestico. Nella scelta occorre tenere a mente che il costo non è l’unico elemento da valutare. A volte una spesa iniziale maggiore, permette un maggior risparmio nel tempo. Per questo motivo, anche se richiede una spesa più elevata, si consiglia di scegliere un elettrodomestico A+++.

Fatta la scelta giusta, è importante innanzitutto tenere pulita costantemente la lavastoviglie e non avviarla mai a metà carico. Questo permetterà già un notevole risparmio.

Piccole accortezze, grande risparmio

Questi non sono gli unici consigli che si possono mettere in pratica per risparmiare notevolmente sulla bolletta pur utilizzando la lavastoviglie. Ad esempio è consigliabile utilizzare dei programmi di lavaggio Eco, una scelta importante per qualsiasi elettrodomestico se si vuole dimezzare la bolletta. Si riesce a risparmiare acqua, elettricità e a rispettare l’ambiente. Altrettanto efficaci sono i lavaggi a temperatura non elevata. Per ottenere un buon risultato è sufficiente che la temperatura dell’acqua arrivi a 50 gradi centigradi.

Infine è sconsigliato l’utilizzo del pre-risciacquo, una modalità che a tutti gli effetti non influisce in alcun modo sulla pulizia delle stoviglie, ma che fa sentire il suo peso per quello che riguarda la bolletta. Mettendo in pratica tutto questo sembra che si può addirittura arrivare a dimezzare i consumi.