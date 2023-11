Phon, non usare più i modelli sopra questo voltaggio: hanno un consumo in bolletta spaventoso

Non scegliere più il tuo phon al di sotto di un certo voltaggio, rischi di spendere il doppio in bolletta e siamo certi che questa è una sorpresa che proprio non desideri avere.

Le nostre famiglie hanno una sola mission in testa, quella di risparmiare. Quando si parla di caro bolletta troppo spesso si punta il dito nei confronti di quelli che possono essere considerati i “grandi colpevoli”, luce di casa sempre accesa, lavatrice, asciugatrice e frigorifero. Ebbene, vi siamo una notizia che proprio non vi piacerà, siamo certi. Ma anche i piccoli elettrodomestici influiscono sulla bolletta della corrente elettrica, a maggior ragione se si è una famiglia numerosa.

Ecco che ci viene da pensare al tostapane, alla macchinetta del caffè, al frullatore, al robot da cucina. Ognuno di questi elementi influisce sul conto finale in bolletta. In maniera minima? Certo, se si considerano i singoli consumi, sicuramente l’influenza è minima, ma come si dice? Anche il mare si compone di singole gocce di acqua no?

In genere si consiglia di non utilizzare i piccoli elettrodomestici a meno che non sia essenziale. Sappiamo bene che decidere quando vi è una reale necessità non è affatto semplice, ma è un impegno che occorre prendere con noi stessi e con le nostre tasche. Se si vuole ottenere un buon risparmio l’unico metodo che abbiamo a disposizione è quello di riuscire a prestare attenzione a ogni singolo elemento.

Oggi sotto la lente di ingrandimento ci abbiamo messo il phon, quante volte alla settimana lo utilizzi? Per quanto tempo?

Anche il phon influisce sulla spesa globale

Semplice immaginare che anche il phon influisce sulla spesa totale che si affronta per poter sfruttare la corrente elettrica nella propria abitazione. Ci sono persone che impiegano molto tempo ad asciugare i capelli e questo si traduce in una spesa non indifferente. Proprio per questo motivo si consiglia di limitare l’utilizzo di questo apparecchio alle sole volte in cui è veramente indispensabile.

In una famiglia di 4 persone se ognuno fa la doccia ogni giorno e utilizza il phon sempre, ecco che la bolletta lievita. Quindi quando si parla di risparmio è giusto occuparsene a 360 gradi e quindi prestare attenzione alla potenza di tutti gli apparecchi, compreso il phon.

Come risparmiare utilizzando il phon

Si stima che un phon con una potenza di 2100 w se utilizzato per circa 30 minuti influirà sulla bolletta per un valore pari a 1,26 euro, un importo non indifferente se si pensa a quante volte si utilizza il phon nell’arco di un mese. Proprio per questo motivo è consigliabile prestare molta attenzione alla tipologia di phon che si sceglie. Affidarsi alle moderne tecnologie è sempre la scelta migliore.

Per poter utilizzare il phon senza avere il terrore della bolletta è consigliabile scegliere un moderno apparecchio che pur essendo efficace non supera i 600 w. Questo ridurrà notevolmente il consumo e non ti costringerà a non asciugare i capelli.