Netflix, il trucco degli informatici per non pagare gli aumenti I Ti basta usare una VPN non è difficile

Nonostante i problemi avuti nel corso di quest’anno, segnatamente nell’ultimo periodo, Netflix è la piattaforma on demand più utilizzata.

Li ricorderete tutti. Ma partiamo dall’inizio. Il tutto si apre lo scorso mese di giugno quando, dopo innumerevoli annunci poi disattesi dall’azienda, è arrivato il divieto definitivo alla condivisione delle password con utenti che non appartengono al nucleo familiare convivente. Di proteste per questa decisione ce ne sono state tntissime.

Gli utenti della piattaforma hanno riempito a dismisura le piattaforme social, in particolar modo Twitter, oggi Twitter X. C’era anche chi invitava gli altri fruitori di Netflix ad abbandonarla. Ma, c’é da dire che questi inviti non hanno sortito gli effetti sperati. Anzi, da quel momento Netflix, complice anche l’immissione del piano standard con pubblicità, ha registrato un enorme numero di nuove iscrizioni.

A far storcere nuovamente il naso, poi, è arrivata la dismissioni di alcune serie tv dopo solo una stagione. Nonostante avessero avuto un discreto successo, infatti, queste sono state stoppate perché hanno disatteso le aspettative di Netflix. E siamo arrivati ai giorni nostri. E’ arrivata un’altra decisione che vede protagonisti gli utenti.

Parliamo della cancellazione del piano base, quello che ha un costo di 7,99 euro al mese. Gli utenti saranno costretti a sborsare di più se non vogliono vedere le pubblicità. Ed ecco che sta ritornando di moda la voglia di condividere le password degli account. Noi siamo qui a svelarvi un trucco fantastico che vi consentirà di farlo, senza spendere un solo euro in più.

Netflix e condivisione password: ecco il trucco della VPN per continuare a farlo.

Come ben sapete, condividere una password con utenti che non abitano con voi è possibile. Ma bisogna sborsare ben 4,99 euro in più al mese per ogni utente. In pratica, costerebbe un botto alla fine dell’anno. Ma noi siamo qui a dirvi che un metodo c’é ed è anche molto facile da mettere in pratica. Ed è stato svelato da esperti del settore.

Ecco come aggirare il divieto di condivisione delle password di Netflix – www.passionetecnologica.itCome ben sapete, Netflix, per combattere la condivisione delle password sfrutta gli indirizzi IP degli utenti che si collegano alla piattaforma. Ed ecco che entra in gioco la VPN. Sì, avete capito benissimo. Grazie ad essa, gli utenti che vogliono condividere l’account, potranno sfruttare il “tunneling”, ovvero una tecnica che farà sembrare più utenti connessi allo stesso indirizzo IP.

E dovete sapere che potrete invitare a visionare i contenuti fino a dieci utenti. Beh, in realtà, potreste anche invitarne cinquanta. Netflix, quindi, rileverà lo stesso indirizzo IP e, quindi, di conseguenza, non individuerà alcuna anomalia. Potrete visionare tutti insieme i contenuti proposti dalla piattaforma. In particolare, questo è un servizio offerto da NordVPN che si chiama “meshnet“. E non c’è alcuno abbonamento da pagare!