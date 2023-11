Intesa Sanpaolo, risparmiatori costretti a fare questa operazione I Ti bloccano il conto corrente

Ci sono brutte, anzi bruttissime notizie per tantissimi risparmiatori che hanno acceso il loro conto corrente presso Intesa Sanpaolo.

No, se sta te pensando alle chiusure indiscriminate di sportelli bancomat e di filiali del gruppo bancario, vi state sbagliando di grosso. Non vogliamo assolutamente parlare di questa fetta di politica aziendale del maggiore Istituto di Credito italiano. Nonostante sia qualcosa di importantissimo e stia creando numerosissimi disagi, c’é qualcosa di peggio.

Sì, avete capito benissimo. Ma in realtà è qualcosa di risaputo, dato che la notizia ha avuto enorme risonanza mediatica soprattutto nell’ultimo periodo. Come ben sapete, è da pochissimo tempo nata una nuova banca del gruppo in questione. Questa è completamente digitale, non ha filiali fisiche e ci si potrà avvalere solo dei servizi offerti tramite App.

Come avete potuto intendere, non ha nemmeno il sito che offre il servizio di Home Banking raggiungibile tramite browser. Ultimamente è giunta alla ribalta nazionale tale notizia, perché ben 400 mila clienti del gruppo Intesa sono stati trasferiti, in maniera del tutto forzosa, a questa nuova Banca. Sì, forzosa, perché non ne è stato dato largo avviso.

Molti utenti, infatti, hanno ricevuto soltanto un avviso in App e questo non è stato letto. E, purtroppo, i tempi per richiedere di non passare ad Isybank quando hanno notato la comunicazione erano già scaduti. Dal 16 ottobre, questi non sono più, in maniera definitiva, clienti Intesa Sanpaolo. E la stessa sorte toccherà a ben 4 milioni di italiani entro aprile del 2024. E nessuno potrà far nulla per ritornare ad Intesa!

Un’enorme grana per tutti i correntisti che non potranno più utilizzare i servizi del gruppo Intesa Sanpaolo.

Verrà trasferito tutto al nuovo soggetto bancario, tranne alcuni rapporti finanziari come mutui, finanziamenti e prestiti. Certo, tutti gli utenti potranno decidere di richiederne di nuovi ad Isybank. Ma quelli già in essere continueranno a restare con Intesa Sanpaolo. Ovviamente, anche le cassette di sicurezza resteranno lì, dove erano e sono ancora adesso.

Intesa Sanpaolo: cambiamento epocale per gli utenti con Isybank (web) – www.passionetecnologica.itInsomma, quel che è fatto è fatto. A nulla sono valse le proteste degli utenti fino ad ora e a nulla varranno quelle che arriveranno nei prossimi mesi. Il passaggio degli utenti più digitali ad Isybank è sancito e nessuno potrà farci nulla. In realtà, forse, una soluzione per ritornare clienti di Intesa Sanpaolo c’é, esiste.

Ma dovete sapere che non riavrete più lo stesso conto o lo stesso Iban. Per ritornare ad Intesa Sanpaolo non vi resta altro da fare che aprire un nuovo conto presso una filiale fisica o digitale del gruppo Intesa. E, poi, subito dopo, potrete decidere se abbinare questo a quello già esistente in essere con Isybank.