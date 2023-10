PosteMobile, la mazzata per tutti i clienti: da questo giorno pagherai di più per tutto

In Italia, ci sono numerosi provider di servizi telefonici e si suddividono in operatori virtuali ed operatori proprietari di rete.

Tra quelli virtuali, spicca, senza ombra di dubbio, PosteMobile. I suoi servizi sono offerti da una delle società del gruppo Poste Italiane S.p.A.: PostePay S.p.A.. Offre sia servizi di rete mobile che di rete fissa. E’ nata nel lontano 2007 dopo un accordo siglato proprio da Poste Italiane con Vodafone. Ed in soli 16 anni ha acquisito quasi 5 milioni di utenti.

Ovviamente, questo numero è riferito sia a quelli di rete fissa sia a quelli di rete mobile. Purtroppo, però, ci sono brutte notizie per tutti i clienti dell’azienda. Sì, perché ci saranno aumenti e questi sono stati anche già ampiamente annunciati. In pratica, anche PosteMobile si accoda agli altri operatori che hanno aumentato le loro tariffe telefoniche.

Parliamo di Tim che è stata la prima, seguita a ruota da WindTre, Vodafone e Fastweb. Questi ultimi due provider hanno dato il la agli ultimissimi aumenti registrati nell’ultimo periodo. Tutti questi sono avvenuti con rimodulazioni unilaterali dei contratti di fornitura. E questa pratica ha preso il via a novembre scorso.

All’inizio del prossimo anno, poi, scatteranno anche gli aumenti in base all’andamento dell’inflazione nel nostro Paese. In realtà, i rincari ci saranno anche in caso di tasso pari a zero o negativo del tasso di inflazione. Tornando a PosteMobile, poi, c’é da dire che gli aumenti previsti saranno molto sostanziosi. Vediamo insieme cosa accadrà.

PosteMobile, ecco la mazzata per i suoi clienti: pagheranno ben 3 euro in più al mese.

Ebbene sì, avete capito benissimo. Si tratta di un aumento, su base annua, di ben 36 euro. Non è mica roba di poco conto? Purtroppo, anche PosteMobile ha deciso di praticare aumenti sulle tariffe e la motivazione è la stessa di quella apportata dagli altri provider: poiché il quadro economico internazionale è ampiamente mutato e si sono registrati aumenti dei costi di gestioni, questi rincari sono volti a migliorare la qualità della totalità dei servizi da essa offerti.

PosteMobile: aumenti delle tariffe in arrivo (web) – www.passionetecnologica.it

Ovviamente, lo strumento utilizzato è sempre quello della modifica unilaterale del contratto. La tariffa presa di mira dagli aumenti è la PosteMobile Casa Web. Il costo, in precedenza, era di 19,99 euro al mese. Ora, con gli aumenti sarà di 22,99 euro ogni mese. E’ una vera e propria batosta per tutti. Questo è ciò che accadrà ai clienti che hanno sottoscritto l’offerta prima del 23 luglio scorso.

Per tutti i nuovi utenti, a partire da quella data, invece, gli aumenti già si sono fatti sentire in fase di sottoscrizione. Trattandosi di rimodulazione unilaterale del contratto, i vecchi utenti potranno avvalersi del diritto di recesso, senza dover pagare alcuna penale. Si potrà compilare il modulo “Richiesta di Cessazione Contratto” ed inviarlo, insieme alla carta d’identità o via mail o via fax. Attenzione, perché gli aumenti scatteranno all’arrivo del prossimo anno!