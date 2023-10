Monte dei Paschi, chiusure a raffica di filiali: impossibile avere contanti per i correntisti

La situazione, in generale, non è affatto delle migliori sul fronte chiusure di filiali e sportelli bancomat su tutto il territorio italiano.

Sono ben cinque milioni gli utenti che, nel proprio comune di residenza, sono rimasti orfani di questi presidi bancari territoriali e la situazione è destinata a peggiorare tantissimo. Sì, avete capito benissimo. I Comuni senza sportelli e filiali hanno raggiunto le cinquemila unità. Ed ora ci sono notizie tragiche che cambieranno la vita di tantissimi cittadini.

Ebbene sì, dovete sapere che ci saranno ancora numerosissime chiusure. E tutto ciò accadrà con buona pace di chi è ancora saldamente legato al contante per effettuare le proprie transazioni e le proprie commissioni. Questi ultimi hanno tantissima paura di essere oggetto di truffe online o durante i pagamenti con Pos.

Dovrebbero sapere, però, che, nonostante le numerosissime chiusure degli ATM, questi dispositivi risultano essere ancora il bersaglio preferito dai truffatori che agiscono sia in presenza che da remoto. Insomma, non c’é nulla di cui star tranquilli. Tornando al nostro discorso, poi, l’obiettivo ultimo delle chiusure resta l’abbandono del contante in favore dei servizi digitali.

Ciò accadrà perché questi ultimi hanno un costo minore. Quindi, eccovi servita la seconda motivazione: bisogna abbattere i costi per far fronte alla crisi economica. E, ovviamente, l’abbattimento dei costi darà anche maggiori introiti alle banche e, di conseguenza, a tutti gli azionisti. Purtroppo, però, c’é una notizia che non farà assolutamente piacere e che riguarda gli utenti di un Istituto di Credito in particolare.

Mps: ancora chiusure di filiali e sportelli.

Ebbene sì, gli utenti dell’Istituto Bancario più antico ancora in attività, dovranno dire addio a filiali e sportelli. In pratica, dovranno dire addio ai prelievi di contante. Un’altra batosta per tutti gli utenti, soprattutto gli anziani che hanno difficoltà a sposare la tecnologia. Saranno costretti a delle vere e proprie migrazioni pur di trovare un ATM ancora funzionante.

E, nella maggior parte dei casi, dovranno anche pagare commissioni altissime perché si ritroveranno di fronte sportelli non facenti parte del circuito della propria Banca. Tutto ciò avverrà per far fronte alle gravi perdite in bilancio degli ultimi tempi. Si dimezzeranno i costi di gestioni per il mantenimento dell’attività di ATM e di filiali.

Queste ultime, poi, verranno accorpate, i dipendenti ricollocati o avviati al prepensionamento. Insomma, a farne le spese non saranno soltanto i cittadini, i risparmiatori, ma anche tutti i dipendenti. Le perdite sono state enormi ed i conti sono in rosso. Insomma, la situazione, dopo un lento miglioramento, non è affatto delle più rosee.