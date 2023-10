Scoperto immenso oceano nascosto sotto la Terra: un mondo misterioso, chissà da chi è abitato

E’ una notizia davvero sensazionale quella di cui vogliamo parlarvi in questo articolo, poiché offre una diversa visione della Terra.

Sì, avete capito benissimo. E’ stato scoperto un enorme oceano sotto il nostro Pianeta di cui nessuno mai aveva ipotizzato nemmeno la sua esistenza. Sono rimasti tutti a bocca aperta e credo che tutti, anche voi, avranno la stessa reazione di chi si è trovato di fronte una cosa del genere. Si tratta di qualcosa di assurdo e denso di mistero.

La notizia arriva direttamente dalla Germania e, più precisamente dall’Università di Bayreuth. A guidare la ricerca è stato il Professore Universitario Hogzhan Fei. E possiamo dire che potrebbe porre fine a quello che è stato uno dei dibattiti più accesi all’interno di tutta la comunità scientifica. Il mantello superiore della Terra è asciutto, così come quello inferiore. Ma a destare la curiosità di tutti è la parte che le separa.

Ed è stata proprio questa l’oggetto dello studio e, ovviamente, di conseguenza, della scoperta appena fatta. Il mantello della Terra è posto tra la crosta terrestre ed il nucleo. Parliamo di una zona situata tra i 400 ed i 650 chilometri sotto i nostri piedi. Ovviamente, l’esperimento, lo studio oggetto della ricerca, è stato fatto in laboratorio.

I ricercatori protagonisti della vicenda hanno ricreato quelle che sono le rocce che compongono il mantello terrestre ed hanno avviato i loro studi. Si tratta di una svolta epocale in ambito scientifico a cui seguiranno numerosissimi dibattiti. Andiamo a vedere insieme di cosa si tratta. Siamo sicuri che ne rimarrete esterrefatti.

Un oceano vastissimo dall’enorme portata di acqua: ecco la scoperta del secolo!

Abbiamo già parlato del posizionamento del mantello del nostro Pianeta e anche del fatto che ci siano un mantello superiore e uno inferiore. La zona di transizione, però, era qualcosa di oscuro fino ad ora. Molti la ritenevano asciutta al pari del mantello. Ma Fei ed i suoi collaboratori hanno ribaltato questo assunto rivelando qualcosa di sconvolgente.

Dopo aver ricreato le rocce tipiche del mantello, hanno versato dell’acqua ed hanno scoperto che quella zona di transizione era completamente bagnata. Secondo i ricercatori, c’é acqua fino al nucleo della Terra. Un’altra ricerca, poi, ha svelato che la Terra produce l’acqua proprio dal suo mantello. C’é un oceano enorme che è più grande dell’Oceano Pacifico, dell’Oceano Atlantico e dell’Oceano Indiano messi insieme.

E l’acqua contenuta al suo interno non scorre, bensì è conservato in qualcosa che può essere definita un “deposito”, imprigionati in cristalli. Si pensa che l’acqua possa arrivare anche in superficie, trasportata dal magma delle eruzioni vulcaniche. Quello che non si conosce ancora riguarda le origini di questa acqua. Ci attendiamo nuovi e numerosi studi in merito a far chiarezza su questa situazione!