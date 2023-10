Password, corri a mettere una emoji: adesso puoi I È la scelta più sicura che puoi fare

È vero, può sembrare davvero strano quanto stiamo per dirci, ma dovete sapere che una emoji nella password può salvarvi davvero la vita.

Si, avete capito benissimo. Quante volte vi siete dovuti scervellare per trovare una password efficace da impostare per i vostri account. È qualcosa di veramente difficile combinare numeri, lettere e simboli. Per di più quando bisogna trovarne più di una. Molto spesso si tenta di impostare una stessa password per tutti gli account posseduti.

Questa pratica consente si di avere un unico accesso su più fronti e di non dimenticare facilmente le vostre password. Ma, dall’altro lato, vi espone a rischi maggiori. Ebbene sì, perché in questo modo gli hacker avranno vita molto, ma molto più facile. Una volta conosciuta la chiave di ingresso, la proveranno dovunque.

E saranno in grado di accedere a tutti i vostri account e, quindi, di conseguenza, a tutti i dati sensibili in essi contenuti. Sarebbe una vera e propria tragedia. Bisogna scegliere diverse password combinando numeri, lettere, maiuscole o minuscole, ed anche simboli. Meglio ancora se ne scegliete una per ogni account.

La cosa importante è che siano di difficile scoperta. Ed è su questo punto che vogliamo focalizzare la nostra attenzione. Infatti, dovete sapere che potrete utilizzare qualcosa di impensabile, qualcosa di cui non avreste mai potuto immaginare tale uso. Insomma, non ci resta che capire di cosa si tratta e, soprattutto, come utilizzarla.

Password con emoji: sicure e divertenti.

Dovete sapere che questa soluzione è davvero molto geniale! Si tratta di un trucco svelato da esperti di sicurezza che ne hanno anche spiegate le motivazioni. Dite la verità, le avete sempre utilizzate per scrivere messaggini sia sms che sulle varie piattaforme di messaggistica. Ma anche quando siete lì a scrivere post sui vari social. D’ora in poi, le vedrete sotto una nuova luce.

Come ben sapete, infatti, i vostri computer le decodificano come numeri e segni di punteggiatura. E sono ben 3600 le emoji in Unicode. Ciò vuol dire che gli hacker avranno più difficoltà a rintracciare le vostre password. Avranno ben 3700 tentativi per ogni simbolo utilizzato. Ovviamente, parliamo delle emoji utilizzate.

E, poi, per voi sono molto più facile da tenere bene a mente! Attenzione, però, perché non tutte le App ed i servizi a cui siete iscritti ve lo consentiranno di fare. Quindi, noi vi consigliamo di aggiungere due emoji alle vostre password già esistenti. In questo modo, aumenterete di molto l’efficacia e, soprattutto, la sicurezza della vostra password.