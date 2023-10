Conti correnti, quando scopri i soldi che stai per perdere ti senti male I Dramma per tutti gli italiani

Il quadro economico che caratterizza quest’ultimo periodo non è dei migliori, anzi, possiamo dire che sia, finanche, tragico, insostenibile.

Parliamoci chiaro, è dalla pandemia che la crisi economica accompagna il nostro Paese ed ha avuto momenti di maggiore pressione, alternati ad altri in cui si riusciva a respirare. Ci sono stati aumenti generalizzati dei prezzi di beni e servizi e l’inflazione, soprattutto nell’ultimo periodo, la fa da padrona. Ciò ha solo e soltanto una conseguenza.

Gli italiani non riescono più ad arrivare alla fine del mese ed hanno bisogno di ricorrere ai risparmi sui conti correnti. Questi, si stanno depauperando, stanno diventando molto, ma molto più leggeri. Ma la motivazione non è solo questo. Ce n’é un’altra di fondo che fa ancora molta più paura. Ma andiamo per gradi e capiamo la situazione.

Come abbiamo avuto modo di accennare in apertura, sin dalla pandemia di Covid 19 si sono registrati aumenti sui prezzi dei beni di prima necessità, sulle bollette delle forniture di energia ed anche dei carburanti. la situazione è stata acuita dalla guerra tra Russia ed Ucraina e, ora, a far paura è il conflitto in Medio Oriente.

Questa situazione tragica, sta portando alla esasperazione tutte le famiglie italiane che, per tentare di sopravvivere, devono effettuare numerosissimi prelievi di denaro contante. Se non lo facessero, non arriverebbero alla fine del mese. Purtroppo, però, e lo abbiamo già rimarcato, c’é un’altra motivazione che fa molta, ma molta più paura. Vediamola insieme.

Gli italiani stanno per perdere tantissimi soldi dai propri conti correnti.

Sì, avete capito benissimo. Sono davvero tantissimi e non c’é nulla da fare. O meglio, una situazione ci sarebbe anche, ma non è presa in considerazione dalla maggioranza dei cittadini. Dovete sapere che sono letteralmente spariti, si sono volatilizzati ben 121 miliardi di euro in soli sei mesi. E questa è la situazione a giugno 2023.

E non si tratta, come già ampiamente detto, solo di una problematica relativi ai continui prelievi agli sportelli Bancomat da parte degli italiani. C’é un altro fattore che fa letteralmente paura nel nostro paese. Stiamo parlando della inflazione dilagante che ha raggiunto un tasso altissimo. Questa fa decrescere velocemente il valore del denaro.

Ed i cittadini si ritrovano con tantissimi soldi spariti e senza la possibilità che questi possano tornare indietro. Molti parlano di un prelievo forzoso, di una patrimoniale simile a quella dell’estate 1992. Ma, all’epoca, il Governo mise in piedi un prelievo del genere una tantum dello 0,6%. In questo particolare periodo storico, ci ritroviamo ad un prelievo, non attuato dal Governo, dello 0,56% su base mensile. E non è finita qui!