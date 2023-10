Bancomat e carte, questi giorni tutto bloccato: non paghi e non prelevi I Disagi in tutta Italia

In aumento i disagi in tutta Italia, in questi giorni non si riesce né a pagare né a prelevare. Tutto bloccato sia per le carte che per i bancomat, ma cosa sta succedendo?

Il malcontento generale dei correntisti continua a crescere in questi giorni. Purtroppo i rapporti con le banche sono diventati sempre più tesi e la colpa non è esclusivamente degli enti bancari. Avere un conto corrente è estremamente importante e soprattutto è indispensabile ad oggi, considerando anche la quasi impossibilità di svolgere una serie di azioni senza intrattenere rapporti bancari.

Sottoscrivere un rapporto bancario è utile a qualsiasi cittadino per poter svolgere delle operazioni che richiedono pagamenti tracciati, come il pagamento del canone d’affitto. Purtroppo però, la tanto auspicata digitalizzazione dei pagamenti e delle operazioni che in passato venivano svolte in banca sta rendendo la vita difficile ai correntisti.

Probabilmente si sta andando troppo velocemente, forse non si riesce a stare dietro ai cambiamenti che le banche stanno subendo. Chiudono le sedi, vengono spenti gli ATM, per i correntisti diventa quasi impossibile gestire il proprio denaro.

Proprio questo sta mandando i cittadini su tutte le furie. Con le banche se sembrano creare una serie di disagi che, come ben sappiamo, non sono ben tollerati da chiunque di noi. Nelle ultime settimane sta succedendo qualcosa di veramente increscioso per tutti.

Numerosi i disagi per chi utilizza carte e bancomat

A tutti gli effetti utilizzare carte e bancomat dovrebbe rendere tutto più semplice ed immediato. Invece sembra che non sia proprio così e che siano numerosi i disagi che periodicamente i correntisti devono sopportare. Anche questa volta la loro pazienza è stata messa a dura prova da alcuni malfunzionamenti.

In alcuni specifici giorni e in alcune fasce orari tutto sembrava essere bloccato. Con la propria carta non è possibile né prelevare né tanto meno pagare, quindi nel caso in cui non si sia provveduto a un prelievo anticipato, si rischia di rimanere senza denaro. Tale problematica ha colpito soprattutto una delle banche che fino ad oggi godeva del maggior apprezzamento dai cittadini.

Colpiti in maniera particolare i correntisti di questa banca

Ad essere colpiti in maniera particolare sono i correntisti di Unicredit. L’ente ha comunicato a tutti coloro che hanno un conto presso i loro uffici, che in specifici giorni di questa fine di ottobre, ci saranno dei disservizi in maniera temporanea, sia nell’utilizzo degli ATM, che nei pagamenti con carta di credito o di debito.

Il disservizio sarà dovuto ad alcuni lavori di manutenzione. Nello specifico le date da ricordare sono quelle di domenica 29 ottobre dalle 01:45 alle 02:00 e di domenica 05 novembre dalle 02:00 alle 06:30. Si raccomanda quindi, ai correntisti di organizzarsi preventivamente con ritiri in contanti.