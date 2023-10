Caldaia, questo semplice oggetto da 1€ te ne fa risparmiare 1.000€ I Devi metterlo qui

La caldaia permette di ottenere l’acqua calda in casa sia per l’igiene personale che per quella della casa e, anche, per i riscaldamenti.

È un dispositivo indispensabile. Ed ora che ci si sta accingendo a vivere la stagione più buia e fredda dell’anno, risulta esserlo ancora di più. Si, perché senza di essa i termosifoni in casa non funzionerebbero e non si potrebbe avere quello tepore che ristora e rilassa dopo una giornata intera di lavoro. Bisogna stare attenti, però, ad un aspetto davvero fondamentale che vi consentirà di risparmiare ben mille euro. Si, avete capito benissimo.

E non parliamo di trucchetti che sono volti ad ottenere minori consumi di energia. Certo, anche questo aspetto è di fondamentale importanza, soprattutto in questo periodo in cui la crisi economica si fa sentire molto e non accenna a fermarsi. Come ben sapete, all’inizio del trimestre autunnale si sono riscontrati nuovi aumenti. Ed ora, a causa del conflitto in Medio Oriente, si prevedono nuove mazzate in bolletta.

Ci saranno nuovi rincari e non saranno affatto leggeri. Quindi, si, bisogna assolutamente mettere in pratica tutti quegli escamotage di cui si è ampiamente parlato dallo scorso inverno. Ma bisogna stare attenti anche ad altro. Perché il risparmio non si ottiene solo ottimizzando i consumi energetici. Dovete sapere, infatti, che esiste un piccolissimo oggetto, dal costo davvero irrisorio, ma che vi consentirà di stare tranquilli. Capiamo insieme di cosa si tratta e, soprattutto, il suo utilizzo.

Un oggetto di un euro porta un enorme risparmio: la caldaia sarà al sicuro.

Beh, un riassunto migliore di questo non potevamo farlo. Come abbiamo avuto modo di accennare poc’anzi, infatti, ci stiamo dirigendo verso l’inverno, con le sue giornate fredde, gelide e più buie rispetto alle altre stagioni dell’anno. La necessità di tutte le famiglie è quella di riscaldare gli ambienti delle proprie abitazioni.

Ma, può accadere che la caldaia non funzioni al meglio e potrebbe, finanche, non funzionare del tutto. E ciò accade nel momento in cui le temperature all’esterno sono gelide. Si, perché i tubi della condensa, se non isolati al meglio, possono congelarsi. Si tratta dei tubi che portano fuori l’acqua acida dei termosifoni e la incanalano verso i tubi di scarico.

Se si congelano, la caldaia segnala un errore, va in blocco e, ovviamente, di conseguenza, smette di funzionare. Ed ecco che arriva in soccorso un oggetto molto semplice ed economico. Come abbiamo avuto modo di accennare, quest’ultimo costa soltanto un euro. Parliamo del rivestimento di questi tubi che costa soltanto un euro al metro.

Basterà apporre questo oggetto al tubo di condensa e fissarlo con nastro isolante o delle fascette ed il gioco è fatto. I tubi non si congeleranno più e potrete risparmiare bei soldini, sia in caso chi chiamata ad un tecnico manutentore sia nel caso in cui la caldaia dovesse rompersi definitivamente e dovreste acquistarne una nuova.