Bancomat, non parcheggiarci mai l’auto vicina: sta succedendo a tantissimi I Perdi migliaia di euro

Non parcheggiare mai l’auto vicino ad un ATM, rischi veramente grosso. Sta succedendo purtroppo a tantissimi e rischi di perdere migliaia di euro.

Nel caos generale delle banche con la chiusura di diverse filiali, oltre a quella di alcuni sportelli ATM, ecco che c’è una nuova tendenza che sta preoccupando e non poco, tutti i cittadini. Gli sportelli ATM all’interno di una città sono veramente indispensabili, permettono infatti di prelevare al bisogno del denaro contante. In realtà la tendenza attuale è quella ad utilizzare ben poco i contanti e di affidarsi a dei pagamenti elettronici.

Questa è una tendenza che sta segnando l’Italia, un cambiamento che in molte altre parti del mondo già era avvenuto anni e anni fa. Purtroppo però, in Italia le commissioni per gli esercenti che permettono il pagamento anche di piccoli importi con la carta sono veramente esorbitanti. Limitando il guadagno dell’esercente, alcuni commercianti evitano di far pagare piccoli importi con carte di debito o di credito, anche se ad oggi sono obbligati a permetterli.

Alcune banche si sono quindi poste dalla parte del commerciante, eliminando, ovvero riducendo in maniera significativa i costi da sostenere per le operazioni con piccoli importi. Tutto questo presumibilmente porterà a una sempre maggiore riduzione nell’utilizzo dei contanti a favore dei pagamenti elettronici.

In tale ottica molte banche stanno chiudendo i loro sportelli ATM e considerando il nuovo pericolo che da questi arriva, forse è anche un bene.

ATM e truffe

Quando di procede con il ritiro dei contanti presso gli sportelli ATM, si consiglia sempre di fare attenzione affinché non vi sano intorno malintenzionati. Quindi è importante sincerarsi che non ci sia nessuno nei pressi dell’ATM e che quindi non ci sia chi può spiare il proprio codice di sicurezza. Inoltre attenzione a chi è pronto per rubarvi tutto ciò che avete già ritirato e anche la carta.

Purtroppo negli ultimi mesi le truffe nei confronti dei consumatori malcapitati hanno avuto uno sproporzionato aumento e riavere il denaro rubato indietro, non è sempre semplice. Ecco per quale motivo si consiglia sempre di fare molta attenzione. Ma questa volta il pericolo non è una truffa, ma ben altro.

ATM esplosivi

Negli ultimi tempi si è diffuso un metodo piuttosto rudimentale per riuscire a rubare il denaro presente all’interno degli sportelli ATM. I mal intenzionati decidono di far esplodere lo sportello con dell’esplosivo. Una pratica questa che rischia di danneggiare le auto parcheggiate nelle vicinanze, ma anche le abitazioni.

Questo modo di agire spinge ad affermare che è meglio evitare di parcheggiare in prossimità degli sportelli. Le esplosioni sono state registrate nella città di Palermo, ma la psicosi ormai si è diffusa in tutta Italia, attenzione!