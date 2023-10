Apple Watch, cambia tutto: il nuovo aggiornamento rivoluziona il modo con cui lo usi

Quando si parla di Apple e dei suoi dispositivi, vengono subito alla mente i suoi smartphone, gli iPhone per la precisione.

Non si tiene conto che c’é un ecosistema enorme, fatto di device, gadget e sistemi operativi. Certo, gli iPhone restano i dispositivi con maggiore appeal e lo dimostra il fatto che il lancio delle generazioni successive, è anticipato da tantissime indiscrezioni. Come ben sapete, iniziano già poche settimane dopo la presentazione dei nuovi smartphone.

Eppure, come abbiamo già avuto modo di accennare, ci sono tanti altri device da attenzione. In particolar modo, in questo caso, ci riferiamo agli Apple Watch. Insieme ad iPhone 15, lo scorso 12 settembre, ad esempio, sono stati presentati anche gli Apple Watch Ultra 2 e gli Apple Watch S9. Sono due dispositivi davvero fantastici.

Sono arrivate insieme a loro tantissime nuove funzionalità, un chip più performante e le funzioni già presenti sono state notevolmente migliorate. Insomma, ci sarebbe tanto di cui parlare e portare alla vostra attenzione. Ma ciò su cui vogliamo focalizzarci è, senza ombra di dubbio, il nuovissimo aggiornamento.

Questo sarà fruibile, scaricando la versione del sistema operativo watchOS 10.1 che è disponibile da pochissime ore. Ha portato in dote qualcosa di davvero straordinario di cui sentiamo l’assoluto bisogno di parlarvi. Siamo sicuri che resterete anche voi a bocca aperta e non vedrete l’ora di avvalervi dei suoi fantastici servigi.

Utilizzo degli Apple Watch completamente stravolto con il nuovo aggiornamento.

Come abbiamo avuto modo di accennare in precedenza, watchOS 10.1 è arrivato da pochissimo e vi consigliamo di scaricarlo ed installarlo subito sui vostri dispositivi indossabili compatibili. Noterete un enorme cambiamento nell’esperienza di utilizzo degli Apple Watch in possesso. Possiamo dire che si tratta di una vera e propria rivoluzione. Vediamo, allora, insieme di cosa si tratta e cosa consentirà di fare.

La nuova funzione portata dalla versione aggiornata del sistema operativo, si chiama Double Tap. Si tratta di un nuovo modo di interagire con il display del vostro Watch. In pratica, possiamo dire che vi aprirà un mondo del tutto nuovo e vi faciliterà l’accesso! In realtà, vi permetterà di non toccare nemmeno lo schermo di questi dispositivi. Si, avete capito benissimo.

Vi basterà congiungere il pollice e l’indice della mano ed il gioco è fatto. Potrete così, in questo modo, rispondere alle chiamate in arrivo, ma anche rispondere ai messaggi. Inoltre, potrete attivare la funzione Smart Stack e decidere se mettere o meno in pausa i timer impostati. Insomma, non toccherete più lo schermo, ma farete tutto grazie a due dita della vostra mano!