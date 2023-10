Lavatrice, se fai prima questa operazione riduci della metà i consumi I È un passaggio fondamentale

Ed eccoci nuovamente a parlare della lavatrice, uno degli elettrodomestici indispensabili nelle abitazioni, ma anche molto energivoro.

Ha un peso in bolletta davvero stratosferico. Ebbene sì, se da un lato, sin dal 1946, anno in cui ha fatto la sua comparsa nelle case degli italiani, ha rivestito sempre più, col tempo, un ruolo di fondamentale importanza, dall’altro ha bisogno di tantissima energia per funzionare ed i consumi, purtroppo, in special modo in questo periodo, si fanno sentire.

Ci sono stati aumenti su aumenti ed anche la componente energia non ne è stata esente. Come ben sapete, infatti, il trimestre autunnale si è aperto con nuovi rincari ed ora ne sono previsti di ulteriori a causa del conflitto che sta uccidendo tantissimi innocenti in Medio Oriente. pensate che si prevede un aumento del 19% sulle bollette della fornitura dell’energia elettrica.

Sarà, praticamente, una nuova ed ulteriore batosta per le finanze di tutte le famiglie italiane che sono già martoriate da tre anni di crisi, aumenti generalizzati dei prezzi ed inflazione alle stelle. Certo, c’é il Bonus bollette ad alleggerire questa situazione che è diventata insostenibile. Ma, molto spesso, i cittadini sono costretti a dar fondo ai risparmi sui conti correnti.

Dovete sapere, però, che c’é un trucchetto di cui non vi abbiamo ancora parlato, ma che vi consentirà di ridurre al minimo quelli che sono i consumi della lavatrice di cui siete in possesso e che utilizzate abitualmente per lavare il bucato. Siamo sicuri che vi cambierà completamente la vita e che, una volta conosciuto, ci ringrazierete e non smetterete mai di metterlo in pratica.

Ecco il trucco delle lavanderie: i consumi della vostra lavatrice caleranno drasticamente.

Lo abbiamo detto più volte e non ci stancheremo mai di ripeterlo. La lavatrice è un apparecchio energivoro ed i suoi consumi medi, in caso di un dispositivo di classe energetica alta, sono intorno ai 150 kWh all’anno. Per abbattere questi consumi altissimi, ci sono dei trucchetti più o meno funzionali e funzionanti. Ma ce n’é uno davvero fantastico di cui vogliamo parlarvi.

E dovete sapere che è utilizzato dalla lavanderie! Noterete un forte abbassamento dei consumi, un calo drastico che si tradurrà, ovviamente, in bollette molto più umane rispetto a quelle che arrivano adesso. Il segreto sta nel prelavaggio dei capi da inserire in lavatrice. Sì, perché questa operazione va fatta a mano e non nell’apparecchio.

Bisognerebbe, infatti, mettere in una bacinella capiente tutti gli indumenti e la biancheria da lavare ed immergerli in abbondante acqua con detersivo e sgrassatore. Passata la fase di prelavaggio, bisogna metterli in lavatrice ed utilizzare il programma di lavaggio Eco a temperature basse: 30° gradi. In questo modo si andrà a risparmiare circa il 40% in bolletta!