Pagamenti Pos, il severo divieto dell’Unione europea I Acquisti con la carta: non è più legale farlo

A giugno dello scorso anno, il Governo d’allora, immise l’obbligo del Pos per tutti i commercianti tranne per una categoria particolare.

Questa categoria, infatti, ricevette una deroga all’obbligo. Ma, a giugno scorso, questa è decaduta e, ad oggi, la totalità degli esercenti commerciali ha l’obbligo del Pos. La deroga in questione era relativa ai tabaccai. Ora, gli utenti hanno la possibilità di scegliere il metodo di pagamento più congeniale alle loro esigenze: contanti o carte!

C’é, però, un divieto che ha gettato tutti nello sconforto e riguarda i pagamenti degli acquisti con le carte, di debito o di credito che esse siano. Esiste, infatti una pratica, molto comune, che, però, ormai è diventata pienamente illegale. Nessuno, in tutti i paesi dell’Unione Europea, potrà comportarsi in questo modo quando si acquista qualcosa.

Vogliamo ricordare che, nel corso dell’anno appena passato, non sono mancate le proteste da parte dei commercianti per l’arrivo di quest’obbligo. In realtà, però, le proteste, vibranti, erano relative alle commissioni da pagare. Soprattutto per quelle relative alle transazioni inferiori ai 30 euro. Chiedevano tutti a gran voce la diminuzione di queste e l’eliminazione di quelle per transazioni inferiori ai 10 euro.

Hanno intrapreso una vera e propria battaglia e si può dire che hanno ottenuto la vittoria sperata anche se a tempo. Per un anno non pagheranno le commissioni sulle transazioni inferiori ai dieci euro. Certo, non mancano i commercianti furbi che accampano scuse diverse per non utilizzare il proprio Pos ancora oggi. Ma questo è un altro discorso Ciò su cui vogliamo focalizzare la vostra attenzione è il divieto accennato in precedenza.

L’Unione Europea fa sul serio: non si può più fare!

Ebbene sì, all’interno delle sue direttive si nota chiaramente il nuovo divieto immesso quando si parla di transazioni per gli acquisti effettuati con le proprie carte dagli utenti che vivono in tutti i Paesi facenti parte dell’Unione. Fino ad ora, infatti, erano molti a compiere un’azione che, dopo la nuova normativa non è più legale!

Ebbene sì, bisognerà smettere al più presto. Dovete sapere che ha lasciato tutti nella disperazione. Ma, attenzione, perché non si tratta di un divieto relativo ai cittadini, ai clienti. Bensì, si tratta di qualcosa che va a bloccare un comportamento assurdo messo in atto dagli esercenti commerciali. Infatti, questi ultimi, quando i clienti chiedono di pagare con carta, fanno qualcosa di becero.

Sì, avete capito benissimo. In pratica, vanno ad addebitare una cifra maggiore rispetto a quanto dovrebbero pagare effettivamente. In pratica, inseriscono quella che si potrebbe chiamare una commissione sul pagamento con carta. E’ capitato spesso nell’ultimo periodo e ne abbiamo parlato anche noi, consigliandovi di rifiutarvi e di contattare subito la guardia di Finanza e denunciare l’accaduto. Sappiate che tale comportamento non è legale e, nel caso in cui dovesse capitarvi, denunciato tutto e subito!