Bonifici tra familiari: non puoi più farli I La mazzata del Fisco, ti massacra

Capita spesso che tra familiari, specialmente quelli più stretti, si invii denaro tramite bonifico e le motivazioni sono le più disparate.

Tra queste, ad esempio, troviamo la quota di partecipazione ad un regalo per una particolare ricorrenza. Nella maggior parte dei casi, ad esempio, si invia denaro tramite bonifico perché si è lontani per provvedere al saldo della quota di persona. Capita spesso, anche, che si partecipi al pagamento dell’affitto dell’abitazione o di un elettrodomestico.

Insomma, di casi del genere ce ne sono tantissimi e la lista da stilare sarebbe troppo lunga e, finanche, noiosa. Quel che importa maggiormente, però, è ciò che vogliamo portare alla vostra attenzione. Infatti, la normativa che regolava tutto ciò è totalmente cambiata e c’è la possibilità, anzi il rischio di trovarsi il Fisco sull’uscio della porta.

E sarebbe un vero e proprio massacro a dire la verità! Ciò avverrà perché, a breve, anzi a brevissimo, ci saranno nuovi limiti all’invio dei bonifici tra familiari. E c’è da dire, come abbiamo già avuto modo di accennare in precedenza, che questi saranno molto, ma molto più stringenti. In pratica, non ci sarà più via di uscita.

Bisognerà assolutamente adeguarsi al nuovo ordinamento. In caso contrario, infatti, si rischia davvero tantissimo. E, diciamoci la verità, nessuno vuole ritrovarsi il Fisco in casa per un semplice ed innocuo bonifico fatto ad un figlio, ad una moglie o un marito, non è vero? Vediamo, allora, insieme quando c’è da preoccuparsi!

Bonifici tra familiari: i nuovi limiti fanno paura!

E questo è il riassunto perfetto di ciò che sta accadendo e ci si ritroverà di fronte in brevissimo tempo. Effettuare un bonifico ad un parente può sembrare una pratica comune ed innocua. Ma tra poco non sarà più così. Bisognerà prestare ancora più attenzione se non si vuole incappare nei controlli serrati del Fisco. I nuovi limiti sono stringenti.

Bisogna stare molto attenti. Ed a prestare maggiore attenzione sono, in primis, coloro i quali ricevono la somma di denaro tramite bonifico. Sì, perché saranno i primi ad essere controllati dall’Agenzia delle Entrate. Ma perché questi controlli diventeranno più frequenti e stringenti? Beh, il motivo è presto detto. Si andrà alla ricerca di transazioni false!

E se un bonifico può sembrare tale, ecco che scattano i controlli. Si va alla ricerca di prove che possano attestare sia la falsità che il contrario. In realtà, tutti possono inviare bonifici ai parenti e non ci sono alcune limitazioni. La cosa importante quando si agisce in questo modo è che tutto il flusso di denaro sia tracciabile e motivato!