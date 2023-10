Smartphone, tre impostazioni segrete del cellulare allungano al vita alla batteria I Va subito qui

Un esperto di cellulari ci ha svelato 3 impostazioni segrete che sono in grado di allungare la vita della batteria del tuo smartphone. Ti consigliamo di provarle subito.

Se sei tra quello che si lamenta che il proprio cellulare si scarica in tempi troppo ristretti, allora sei proprio nel posto giusto. Ti sei mai chiesto se forse tu non stia utilizzando il tuo dispositivo nella maniera scorretta? Ci spieghiamo meglio.

Come tutti noi sappiamo, ci sono alcune impostazioni del nostro dispositivo smartphone che influiscono notevolmente sulla vita della batteria di questo apparecchio. Sì, insomma siamo un po’ come il cane che si morde la cosa, vorremmo che la batteria del nostro smartphone durasse di più ma non facciamo nulla per assicurarci questo.

Un comportamento non solo sbagliato nel breve periodo, ma anche in generale per tutta la vita del tuo dispositivo mobile. Sappiamo tutti che anche i prezzi dei cellulari sono aumentati e riuscire a far avere una vita lunga al nostro smartphone si rivela indispensabile.

Quindi ecco alcuni consigli per far funzionare al meglio la batteria del tuo dispositivo e aiutarla anche ad avere una vita molto più lunga.

Dispositivi moderni e batteria adattiva

Innanzitutto occorre considerare le impostazioni che utilizziamo per la nostra batteria. Queste cambiano a seconda della tipologia di dispositivo che abbiamo a disposizione. Iniziamo con gli iPhone, sappiamo che hanno un funzionamento un po’ differente rispetto agli altri dispositivi. Nel suo caso potremmo attivare il risparmio energetico. Purtroppo però l’esperienza di utilizzo dello smarphone cambierà in maniera radicale in quanto alcuni servizi e funzionalità non saranno disponibili.

Per quello che invece riguarda i moderni Android, essi sono dotati della “batteria adattiva”. Cosa significa? Che a distanza da un certo periodo dal primo avvio del dispositivo, il cellulare sarà in grado di consumare la carica della tua batteria in maniera differente a seconda dell’utilizzo che fai del dispositivo.

Gli altri consigli utili

Ovviamente questi non sono i soli metodi per riuscire a risparmiare l’energia della batteria. Purtroppo a qualcuno non piace e ancora non ce ne spieghiamo il motivo, ma la modalità con schermo scuro permette non solo un notevole risparmio energetico, ma anche una maggiore durata del dispositivo. Invece per quello che riguarda l’illuminazione dello schermo ti consigliamo di metterla fissa al 50% evitando che la luminosità automatica che ovviamente manda in down la batteria.

Infine ti consigliamo di impostare lo scatto delle tue foto e le riprese dei tuoi video alla qualità più elevata possibile. Ti sembrerà strano, ma questo comprimerà le immagine con un notevole impatto benefico sulla batteria.