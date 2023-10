Netflix, corsa degli utenti a cancellare gli account I C’è un gravissimo problema con le carte di credito

In arrivo nuovi aumenti anche dalle piattaforme Streaming. E Netflix non fa eccezione, con nuovi aumenti in arrivo.

Non c’è sosta, non c’è respiro; come l’inflazione continua a ‘impazzare’ tra i carrelli della spesa e le bollette di gas ed elettricità, allo stesso modo anche le principali piattaforme di contenuti multimediali sul web stanno ‘aggiustando il tiro’, procedendo a un rialzo massiccio dei propri abbonamenti.

L’annuncio ha già fatto infuriare migliaia di fan che hanno annunciato che si cancelleranno dal servizio, definendo Netflix inutilmente ‘avida’. La protesta in particolare si è svolta su X, meglio nota un tempo come Twitter, il quale è stato riempito di offese e critiche al colosso dello streaming accusato di riempire i propri palinsesti di spazzatura mediatica inutile; dai documentari usa e getta, da produzioni filmiche di scarso spessore, all’abbandono repentino di serie tv molto amate, molto seguite.

Gli aumenti di aggireranno sul 10%, in media; un rialzo definito da molti insostenibile, certo non in linea con la capacità di acquisto della maggior parte dei clienti. Senza considerare come Netflix venga ormai definito in forte declino, preda da tempo di una spirale discendente.

Aumenti non solo elevatissimi, ma dato ancor più grave reiterati nel tempo; è infatti la terza volta in un biennio che Netflix rialza i suoi prezzi, quasi volesse inseguire l’inflazione del caro energia ed alimenti, pur essendo un bene superfluo, del tutto accessorio. Non a caso molti hanno scherzato che Netflix dovrebbe affrettarsi a far uscire l’ultima stagione di Stranger Things così che “possa cancellarmi una volta per tutte”.

La soluzione proibita a Netflix

Naturalmente molti utenti hanno ironizzato su quale sarà l’alternativa di molti a Netflix. Si potrebbe pensare al principale rivale, cioè Amazon prime, il cui catalogo si è sempre dimostrato di alto livello qualitativo, specie per le serie prodotte internamente. Sebbene proprio sul fronte della quantità Netflix rimanga imbattibile.

Molti utenti hanno infatti postato immagini dei Pirati dei Caraibi; o fantasiose raffigurazioni di corsari, bucanieri e in generale pirati con tesori e vascelli. Altri ancora hanno commentato che “tornano al mare” o che “mettono la benda sull’occhio”. E altri ancora si sono limitati a un criptico ‘Yo ho, yo ho’.

Naturalmente, scherzando e ricordando che la pirateria è e rimarrà sempre altamente illegale, ci stiamo riferendo al download o allo streaming di contenuti di film e serie tv online; una pratica molto diffusa in Europa, nonostante venga duramente perseguita. proprio i rialzi di Netflix, negli ultimi anni, si sono rivelati un’involontaria benedizione per la pirateria, con un aumento di chi usufruisce di materiale illegale.