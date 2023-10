Contatore, il trucco fai da te legale per dimezzare la bolletta I Impara subito come si fa

Quando si parla di contatori e di trucchetti, si pensa subito a tutti i metodi illegali utilizzati per ottenere il risparmio desiderato.

Ebbene sì, perché questi sono tanti e riguardano trasversalmente sia quelli della fornitura di energia elettrica, sia quelli del gas. Sono tutti volti alla manomissione degli stessi. E’ vero che si ottiene un risparmio enorme, ma dovete sapere che sono illegali e che si commette un reato penale. Si tratta di furto aggravato e si va incontro a spiacevoli conseguenze.

Innanzitutto, ci potrà essere una denuncia civile da parte del provider che chiederà il pagamento delle bollette e, ovviamente, chiederà un risarcimento per i danni ricevuti. Poi, ovviamente, non mancherà la denuncia penale. E qui si rischia grosso. Sì, perché la sanzione pecuniaria è molto alta e si rischia il carcere fino a sei anni.

Le pene sono state inasprite. Dovete sapere, però, che esiste anche un trucco completamente legale per dimezzare la bolletta con l’ausilio del contatore. Non ci sarà alcun bisogno di manometterlo. Sembra strano, ma è così. Ed è di questo trucchetto che vogliamo parlarvi. Pensate che può essere utilizzato sia per il contatore della luce che per quello del gas.

E’ un ottimo strumento, in special modo in questo periodo di forte crisi economica, energetica e sociale, in cui sono arrivati aumenti all’inizio della stagione autunnale e sono previsti ulteriori rincari a causa dei conflitti maggiori in essere. parliamo di quello tra Russia ed Ucraina e del conflitto in Medio Oriente. Vediamo, allora, insieme di quale trucchetto si tratta. Siamo sicuri che ci ringrazierete tantissimo una volta conosciuto.

Ecco il trucco legale del contatore che vi farà risparmiare davvero tantissimo!

Ebbene sì, avete capito proprio benissimo. Potrete, finanche, arrivare a dimezzare le vostre bollette. Sarebbe una svolta, una vera e propria rivoluzione. Possiamo dire che sarebbe il cambiamento che in tanti desiderano. Ed ora è qui, a portata di mano ed è anche facilissimo da mettere in pratica. Iniziamo dal contatore dell’energia elettrica.

Prima di farlo, però, vi diciamo subito che parliamo dell’autolettura. Sì, è grazie a questa che si otterrà un risparmio enorme. Questo perché, nonostante, ormai, i contatori siano tutti elettronici, la maggior parte dei provider non tengono conto dei consumi effettivi, ma si basano sulla media dei consumi effettuati nello stesso periodo dell’anno.

Ecco perché sarebbe meglio imparare come leggere i dati del contatore da fornire in autolettura al proprio provider. Per quanto riguarda quelli della luce, dovete sapere che esiste un pulsante su di essi che bisogna premere più volte fino a quando non appaiono i consumi all’interno delle diverse fasce previste dal contratto. Segnatele tutte e comunicatele attraverso il numero clienti o il form previsto.

E per il gas? Come si attua l’autolettura?

Se siete in possesso di un dispositivo nuovo, dovete sapere che vi basterà tenere premuto il primo pulsante per far sì che appaiano a schermo le informazioni relative ai consumi di gas della vostra famiglia. L’invio dell’autolettura avverrà allo stesso modo di quella fornita per i consumi relativi alla fornitura elettrica!