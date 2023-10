Bollette alle stelle, devi stare attento a questi cinque: se usi i trucchi giusti risparmi 400€ all’anno

Diciamoci la verità, ormai, senza elettrodomestici non si riesce più a vivere; sono diventati davvero degli strumenti indispensabili.

Offrono un validissimo aiuto nelle faccende domestiche. In alcuni casi, fanno sprecare meno tempo e consentono anche un consumo minore di acqua. Questo, ad esempio, è il caso di lavatrici e lavastoviglie. Purtroppo, però, c’è da dire che tutti questi apparecchi sono energivori. Ciò vuol dire che hanno bisogno di parecchia energia per svolgere le loro mansioni.

E, ovviamente, i loro consumi si riflettono all’interno delle bollette della fornitura di energia elettrica. Queste, infatti, sono diventate una brutta gatta da pelare per le famiglie italiane. Ciò è dovuto agli aumenti indiscriminati dei costi energetici. Tutto è partito dalla pandemia di Covid per poi acuirsi a causa del conflitto tra Russia ed Ucraina.

Come ben sapete, all’inizio del trimestre autunnale i costi sono tornati nuovamente a salire. E, ora, secondo le previsioni, ci saranno nuovi aumenti a causa del conflitto nel Medio Oriente. Si parla addirittura di rincari del 19%. Una vera e propria batista per le finanze delle famiglie italiane già tanto provate da rincari indiscriminati nell’ultimo periodo.

Tornando agli elettrodomestici ed ai loro consumi, dovete sapere che sono cinque i maggiori vampiri succhia energia. Ma mettendo in pratica dei trucchi mirati, quelli giusti, riuscirete ad ottenere un risparmio enorme, praticamente assurdo. Capiamo insieme quali sono gli elettrodomestici e, ovviamente, i trucchi ad esso associati.

Un risparmio di 400 euro all’anno solo mettendo in pratica dei semplici trucchi!

Iniziamo subito da uno degli apparecchi più indispensabili, ovvero la lavatrice. Al momento, ha un costo annuo che si aggira intorno ai 90 euro. Dovete sapere che potrete abbassare i consumi del 30% utilizzando un programma di lavaggio a 30°. Si, non c’è bisogno di fare lavaggi ad alte temperature per ottenere capi puliti, profumati ed igienizzati.

Anche il forno ha gli stessi consumi della lavatrice. Il consiglio che sentiamo di darvi è quello di utilizzare poco questo apparecchio, magari cucinando più pietanze contemporaneamente. Altrimenti, optate per una friggitrice ad aria che ci consentirà di risparmiare, annualmente, ben 70 euro. Passiamo, ora, al terzo dispositivo energivoro per eccellenza: la lavastoviglie.

Questa ha un peso in bolletta di circa 110 euro all’anno. Il nostro consiglio è quello di acquistarne una in classe energetica alta, in modo tale da abbattere i consumi. E, poi, meglio optare per il ciclo di lavaggio Eco che vi farà risparmiare ben 35 euro all’anno. Ma non è finita qui! Ce ne sono due che sono i più energivori. Quali? Scopriamolo insieme!

Ed ecco i due apparecchi più energivori in assoluto!

Il primo sei due è il frigo – congelatore. In media, un apparecchio del genere vi costerà circa 169 euro all’anno. Ma, nel caso di apparecchi obsoleti, potrete arrivare anche a sborsare oltre 230 euro. Anche in questo caso, però, abbiamo dei consigli amici del risparmio. Innanzitutto, bisogna pulire questo apparecchio costantemente e non dovrete mai tenere le porte aperte per troppo tempo. Infine, ricordatevi di tenerlo sempre pieno.

L’ultimo elettrodomestico di cui vogliamo parlarvi che, poi, è anche il più energivoro di tutti, il vero vampiro, è l’asciugatrice. Pensate che i costi annuali che dovrete sborsare si aggirano e superano spesso i 250 euro. Il trucco fondamentale per ottenere risparmio è la sua pulizia costante. Ma, se volete abbandonarla definitivamente, il nostro consiglio consiste nell’acquisto di uno stendibiancheria elettrico!