Bancomat, il trucco del tasto premuto ti mette al sicuro dai ladri I Finalmente l’hanno fatto

Come ben sapete, gli sportelli bancomat sono i luoghi preferiti dei truffatori per mettere in atto le loro azioni malvage e subdole.

Di truffe presso questi presidi bancari territoriali ce ne sono davvero tantissime. Pensiamo, ad esempio, alle truffe del giornale e del lama o a quella del finto dipendente di banca o di Poste. Questo avvicina la vittima e con la scusa di problemi alle banconote appena ritirate, se le fa consegnare e le sostituisce con soldi falsi.

Quando ci si accorge della problematica, poi, è già troppo tardi. Il malvivente si è già volatilizzato. Ovviamente, queste truffe non avvengono soltanto “di persona“. Sono moltissime anche quelle che avvengono da remoto con l’ausilio di strumenti piccolissimi e molto sofisticati. Pensiamo agli skimmer che consentono di ottenere tantissimo.

Infatti, i malviventi saranno in grado di clonare le carte, ma potranno anche rubare i Pin. Insomma, di metodi ce ne sono tantissimi e, nonostante sia data ampia informazione del problema, ci si ritrova sempre con numerosissimi utenti che cadono nelle trappole dei truffatori. Per fortuna, però, ecco arrivare una bellissima notizia.

Sì, perché, finalmente, c’é qualcosa per tenere maggiormente al sicuro tutti i risparmiatori che si recano all’interno dei vari sportelli Bancomat che ancora sono attivi sul territorio nazionale. Vediamo, allora, di cosa si tratta e, soprattutto quale è il suo funzionamento. Vi diciamo subito che si tratta di una vera e propria manna dal cielo per tutti.

Basta tenere premuto questo tasto e direte addio ai ladri!

Ebbene sì, è arrivato da un po’ di tempo, ma sono ancora tanti gli utenti che non sono proprio a conoscenza di questa funzionalità molto, ma molto importante. Si tratta di un tasto da tenere premuto e che aiuterà a tenere lontani ladri e truffatori dal vostro denaro, dai vostri risparmi frutto di tanti sacrifici fatti durante l’arco della vita.

Il tasto in questione, ovviamente, è già presente sul tastierino numerico degli sportelli, ma è stato dotato di una funzione “plus” fondamentale. In pratica, quando gli utenti si recano a prelevare, premendo il tasto 9, potranno effettuare il prelievo senza utilizzare la propria carta bancomat, di credito o di debito. Insomma, sarà un prelievo cardless.

Attenzione, però, perché, al momento, possono utilizzare questa funzionalità solo i clienti di Poste Italiane. Premendo il tasto 9, apparirà un QRCode da scansionare con l’app di Poste. Fatto ciò, bisognerà selezionare la carta con cui effettuare il prelievo di denaro ed il gioco è fatto. Nessuno più potrà clonare la carta e rubarne il Pin.