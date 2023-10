Frigorifero, lo stai usando nel modo sbagliato e spendi di più in bolletta I Da adesso fai solo così

Utilizzare male il frigorifero per te si traduce in una maggiore spesa in bolletta. Scopriamo quali errori stai commettendo e che prosciugano le tue tasche.

Il segreto del risparmio sta tutto nel saper utilizzare i propri elettrodomestici. Ad esempio, se per utilizzare il forno utilizzi il programma ventilato, in termini di cottura avrai lo stesso risultato, ma più velocemente, con un notevole risparmio in bolletta. La lavatrice la puoi utilizzante anche a basse temperature e magari impostando dei lavaggi brevi.

Insomma, ogni singolo comportamento sbagliato che metti in atto può pesarti enormemente sulla bolletta a fine mese e sappiamo bene che, con il caro bolletta, sapere come risparmiare è indispensabile. Dopo questa lunga premessa, dicci una cosa, ma credi veramente di saper utilizzare il tuo frigorifero al meglio? Dovresti sapere che in realtà commetti degli errori che ti fanno lievitare il conto.

Quindi se te lo stavi chiedendo, no, non puoi riporre tutto in maniera casuale sui ripieni sperando che si conservino a lungo e di litare i danni. Saper utilizzare bene il frigorifero vuol dire, innanzitutto un buon risparmio in bolletta e in secondo luogo, evitare gli sprechi alimentari. Doppio risparmio, cosa chiedere di più?

Ecco allora una serie di consigli che siano certi ti saranno molto utili per comprendere come si utilizza il frigo nella maniera corretta.

Frigorifero: ogni cosa al suo posto

Alcuni elettrodomestici presentano una sorta di leggenda vicino alla loro porta, che permette di sapere dove va ogni singolo prodotto. Se questo non fosse sufficiente, in genere, la casa produttrice indica tutti i particolari nel libretto di istruzioni. Sbagliare non solo non è semplice, ma è quasi impossibile. Eppure c’è chi ancora la spesa la riordina casualmente. Ricapitoliamo velocemente allora.

Iniziando dall’alto, i cibi che non devono essere cucinati per il consumo, andrebbero posti nella parte superiore del frigorifero. Nella porta le bottiglie, ma non latte e panna, perchè il continuo aprire e chiudere può essere causa di un veloce deterioramento del prodotto. I ripiani centrali riservali alla carne, perché sono quelli più freddi, infine le verdure devono essere riposte nell’apposito cassetto in fondo al frigorifero. Raccomandiamo inoltre, che i cibi vengono disposti in ordine di scadenza, avanti quelli che devono essere consumati prima.

Consigli utili

Ovviamente riporre solo i prodotti in maniera ordinata all’interno del frigorifero non può essere sufficiente per un buon funzionamento dell’apparecchio. Proprio per questo motivo ti vorremmo offrire alcune indicazioni molto valide su quello che è il corretto utilizzo del frigorifero. Innanzitutto è importante non esagerare con la temperatura, impostarla a 3 gradi è la scelta migliore per conservare gli alimento. Inoltre è opportuno evitare di aprire il frigorifero di continuo e lasciarlo aperto a lungo, questo aumenta il suo consumo.

Il stesso vale nel caso in cui si riempia troppo l’elettrodomestico, ovvero si inseriscano al suo interno degli alimenti ancora caldi. Comportamenti questi che rendono difficile il compito del tuo frigorifero, con un netto aumento in bolletta.